蕭美琴登歐洲議會演說創首例 賴清德：台灣是國際社會可信賴的夥伴

總統賴清德感謝副總統蕭美琴赴歐洲議會出席IPAC大會，強調台灣是國際社會可信賴的夥伴。（圖／黃威彬攝）

副總統蕭美琴近日出席於歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）大會並發表演說，創下台灣副元首出訪非邦交國的首例。總統賴清德今（9）日對此表達感謝，並肯定第一線外交人員的辛勞付出。他強調，台灣是國際社會可信賴的夥伴，期許未來持續向世界展現台灣人民守護民主與自由的信念。

賴清德謝謝蕭副總統接受重任，也感謝「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」的邀請，讓蕭美琴能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。他進一步指出，昨晚前總統蔡英文也啟程前往歐洲，應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」，祝福她此行圓滿順利，持續深化台灣與民主夥伴的合作。

賴清德也不忘感謝所有第一線外交人員的努力，持續替台灣在國際舞台上堅定前行。他強調，台灣是國際社會可信賴的夥伴，將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

