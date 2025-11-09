蕭美琴登歐洲議會演說惹中國眼紅 徐國勇：讓中國繼續不開心下去

副總統蕭美琴登上IPAC年會發表演說，除了達成台灣外交突破，也讓台歐關係急速升溫。（圖／翻攝林佳龍臉書）

副總統蕭美琴7日前往歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，除了達成台灣外交突破，也讓台歐關係急速升溫，但中國駐歐盟使團卻眼紅爆氣，怒控歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉。民進黨秘書長徐國勇今天（9日）表示，蕭美琴順利在IPAC演說，全國民眾都很高興，「中國什麼都不開心，那也只有讓它繼續不開心下去吧」。

蕭美琴近日登上IPAC年會，發表「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」專題演說，獲得國人好評，但此舉引起中國駐歐盟使團眼紅，痛批IPAC是反華組織，怒控歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動。

中國駐歐盟使團指控，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

徐國勇今天上午出席「第10屆電器盃節能公益路跑-鳴槍開跑」時接受媒體聯訪表示，台灣的自由民主是全世界都肯定，所以蕭美琴到歐洲演講，對台灣來講是很重要的外交活動。

徐國勇認為，蕭美琴能順利地在IPAC進行相關演說，「全國民眾大家都很高興，我們為她高興，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵」。對於中國跳腳反應，徐國勇認為，「中國什麼都不開心，那也只有讓它繼續不開心下去吧」。



