蕭美琴登歐洲議會演說！中國怒喊「不顧我們強烈反對」：強烈憤慨
記者陳思妤／台北報導
台灣外交重大突破！副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的年會發表演說，獲得各國國會議員掌聲。但這讓中國駐歐盟使團爆氣，今（8）日指控對方是反華組織，還怒喊，「歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉」，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。
外交部昨天深夜證實，總統賴清德指派蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會中舉辦的年會，並由外交部長林佳龍陪同前往。蕭美琴以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中的可靠夥伴）為題，向各國國會議員發表專題演說。
蕭美琴強調，台灣對世界很重要，台灣是蓬勃發展的民主國家，台灣證明了民主是可行的選擇，台灣也是全球重要的經濟參與者，在供應鏈中扮演維護和平、維持經濟發展的重要角色，且台灣雖然被排除在國際組織之外，但仍持續為全球發展做出貢獻。
蕭美琴演講結束，各國國會議員起立鼓掌，但台灣的重大外交突破也讓中國氣炸。中國駐歐盟使團稱，11月7日，反華組織「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會大樓召開年會，「歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉」，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。
中國駐歐盟使團聲稱，台灣問題攸關中國主權與領土完整，是中國核心利益的核心，是一條不可逾越的紅線，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。中方再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則，停止為「台獨」行徑撐腰張目，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響，以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局。
