蕭美琴登歐洲議會演說 全場起立鼓掌！范雲：見證歷史一刻

副總統蕭美琴在歐洲議會舉行的IPAC大會上發表專題演說。美聯社



副總統蕭美琴歐洲時間7日下午現身比利時首都布魯塞爾，受邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，這是台灣首次以正式成員國身分參與該國際組織會議，具有重大象徵意義。蕭美琴登場後全場議員起立鼓掌，場面熱烈，民進黨立委范雲激動發文「我見證了歷史的一刻」，同時也向各國議員致謝，感謝他們第一時間聲援蕭副總統先前遭中國「跨境鎮壓」事件。

此次IPAC年度大會在歐洲議會舉行，集結超過50位來自歐美、亞太等地的跨國議員，聚焦民主陣營對中政策與全球供應鏈安全議題。蕭美琴以流暢英語發表演說，闡述台灣在區域安全、科技產業及民主防衛的關鍵角色，強調「台灣身處地緣風險的前線，但選擇與世界並肩，堅守自由與和平的價值」。

除了蕭美琴之外，身為台灣共同主席的范雲此次也受邀出席，她深夜在臉書發文寫下：「美琴副總統來到歐洲議會，對IPAC的五十多位國會議員演講，講完後大家都起立鼓掌、欲罷不能，紛紛要求合照。這位神秘嘉賓帶來了一股旋風。I am so proud of witnessing her presence at this significant location.（我很驕傲能在這個歷史時刻見證她的出席）」

范雲也表示，她在會議現場向各國議員報告台灣現況，並感謝他們長期對台灣民主的堅定支持。她特別提到，去年副總統當選人蕭美琴在捷克遭遇中國策劃的車輛衝撞事件，IPAC在第一時間即公開譴責中方行為，感謝國際社會即刻發聲。

她也分享，從針對公職人員、民意代表，甚至延伸至民間公民團體，中國對台灣的跨境鎮壓手法正不斷升級；類似的情形也出現在加拿大、美國、英國等國家，反映北京在全球的威權滲透行動愈加擴張。

范雲表示，台灣正以具體行動強化防衛與法制建設，總統賴清德宣布2026年度國防預算將達GDP的3.3%，與北約標準一致，並於2030年前提升至5%，展現自我防衛決心；她同時呼籲各國議員應採取更積極的反制作為，防止中國利用國際引渡條款作為侵犯人權的手段。

總統府發言人郭雅慧表示，蕭副總統是經總統賴清德指派，並由外交部長林佳龍陪同前往出席，以主題「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）發表專題演說。

