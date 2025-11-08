蕭美琴登歐洲議會演說 陳冠廷分析：台灣從被討論成參與者 105

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，成為台灣首位在歐洲主要國際組織發聲的元首級人物。民進黨立委陳冠廷今（8）日指出，這不僅是外交突破，更象徵台灣從被討論者，變成參與討論者；立委吳思瑤則批評國民黨主席鄭麗文出席「共諜追思會」，讓一個台灣變成兩個世界。

陳冠廷表示，蕭美琴這次在歐洲議會上台演説，是一個很清楚的訊號，代表「台灣現在不是站在場邊等人家討論我們，而是我們自己走上去，把我們要說的、要爭取的、要合作的，直接放在台上討論」。

「歐洲關心台灣，不再只是團結口號或價值認同而已，是很具體的利害關係。」陳冠廷指出，台海的穩定關係到歐洲的供應鏈、經濟，以及明天的生活會不會被影響，這件事，台灣能夠在國際的平台自己講，而且要講得夠清楚，蕭美琴做到了。

陳冠廷強調，此次的場合不是禮貌性拜訪，也不是過境外交，是站在對中國政策最核心的討論平台上發聲，代表台灣已經是可以一起坐下來談策略的國際角色。

另外，吳思瑤則諷刺，同一天蕭美琴「驚喜」現身挺台國際會議，鄭麗文卻「驚嚇」出席紅統共諜活動。她批評，鄭麗文要去參加祭拜「叛國投共」共諜的追思活動，把白色恐怖染紅了，把中華民國出賣了，這是毀滅式的國家危機，帶給台灣社會莫大的羞辱，「一個台灣，兩個世界！」

