蕭美琴登歐洲議會演說 陸方氣炸
記者康子仁∕台北報導
副總統蕭美琴八日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的「對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）」峰會發表專題演說，強調國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。
對於首次有台灣現任副總統現身歐洲議會，總統賴清德表示，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲和其他志同道合的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。大陸駐歐盟使團則強調，此事嚴重衝擊陸歐政治互信，陸方強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。
蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，突然出現在歐洲議會舉行的ＩＰＡＣ峰會發表演說。因事前保密到家，主辦單位臨時通知記者下一場次「將由台灣的副總統和外交部長出席，副總統將向峰會發表演說」；ＩＰＡＣ並在蕭美琴演講結束後，在Ｘ專頁發布消息說這是一場突破性演說。
蕭美琴強調，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，而國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。這些不是恩惠，而是建設性的夥伴關係。「一個更強大的台灣，意味著一個更穩定的印太地區，而一個穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界」。
據了解，蕭美琴這次行程是應歐洲議會議員ＩＰＡＣ歐盟共同主席萊克斯曼與庫塔邀請，談話聚焦於維護台海和平與穩定。
其他人也在看
蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」
即時中心／温芸萱報導今年台灣首度以成員國身分參與IPAC，副總統蕭美琴昨（7）日晚間在比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，發表突破性演說，強調台灣是民主國家及全球經濟重要參與者，獲各國國會議員掌聲肯定。對此，中國駐歐盟使團強烈抗議，稱台灣問題涉及中國主權與領土完整，並指控歐洲議會違反「一個中國原則」，不顧中方強烈反對，干涉中國內政，並已提出嚴正交涉。民視 ・ 15 小時前
9歲童拿雷射筆亂照「險釀飛安事故」！男童直射駕駛艙 法院將追究家長責任
根據波蘭《RMF24》與《Interia》報導，這起事件發生在10月31日夜間，新塔爾格機場當時正在進行夜間目視飛行規則（VFR NOC）訓練課程。突然從鄰近的「波拉納沙夫拉斯卡住宅區」（Osiedle Polana Szaflarska）射出一道強烈雷射光束，直指正在操作的飛行員座艙，造成視線干擾。...CTWANT ・ 12 小時前
家寧媽告Andy加重誹謗！過期限沒提再議 不起訴確定
網紅「Andy老師」王崇睿和「家寧」張家寧分手後，爆出一連串商標權等糾紛，家寧的母親曾淑惠日前對Andy提告加重誹謗、違反個人資料保護法等罪，新北地檢署偵辦後，認罪嫌不足給予Andy不起訴處分，因家寧母親未提再議，期限已到，全案不起訴確定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首屆台馬星肥胖高峰會發布亞洲肥胖治療 籲肥胖疾病納入慢性病醫療與保險體系
記者陳金龍／台中報導 在亞洲肥胖人口急速攀升、相關代謝疾病成為公共衛生隱憂的此刻，由…中華日報 ・ 7 小時前
內褲破了才換？恐變「細菌培養皿」害感染 醫揭4招有效殺菌
內褲必須定期更換，以免變成細菌培養皿。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，研究顯示，在使用洗衣粉、正常洗滌程序下，每件貼身衣物仍可殘留平均約0.1公克的糞便微粒，常檢測出大腸桿菌等，建議貼身衣物（特別是內褲、內衣）每3到6個月更換一次，清潔時用60℃以上水洗或陽光曝曬，能有效殺菌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又一名校妥協！美康乃爾大學付逾18億與川普政府和解 遭批威脅學術自由
美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）7日宣布，已與川普政府達成協議，同意支付6,000萬美元（約新台幣18.6億元），並接受聯邦政府對民權法的詮釋，以恢復被凍結的研究資金。校方表示，這項協議讓學校重新獲得超過2億5,000萬美元（約新台幣77.5億元）的聯邦研究補助，結束了長達數月的調查與資金危機。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
保密到家！蕭美琴旋風訪歐驚艷全球 林佳龍曬謝志偉合照全網嗨翻
即時中心／顏一軒報導外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，現身歐洲議會（The European Parliament，EP），出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，台灣時間昨（7）日晚間IPAC在社群平台X貼出蕭美琴在歐洲議會演講的照片，引發國內外熱烈關注。對此，外交部則回應表示，相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。民視 ・ 8 小時前
首度進歐洲議會演說 蕭美琴：台灣是世界可信賴的夥伴
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，台灣時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，台灣副總統蕭美琴也首次應邀進入歐洲議會場址，向IPAC全球立法者大會發表演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」自由時報 ・ 17 小時前
范雲獨家還原蕭美琴歐洲議會演說現場！曝保密背後的「2大原因」
立委范雲今（8）日受訪，獨家分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。范雲表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭副總統離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
「重來一次絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
年金改革推動至今上路超過7年，「停砍公教年金」草案近期引起社會廣泛討論。一名公職資歷超過24年的網友，近日分享他的工作體悟，直言「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職。」，並不滿表示，除了福利與退休制度大不如前，連政府這個雇主對軍公教人員也是鄙視與壓迫，現在心態已是「妥妥地在職無目標、退休圖苟活」。中時新聞網 ・ 20 小時前
蕭美琴登IPAC舞台演講 陳昭姿稱白委有幫忙：抹紅攻擊「不攻自破」
即時中心／廖予瑄報導副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，昨（7）日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，民眾黨立委陳昭姿今（8）日也在臉書上發文指出，「這確實是一個台灣外交上的突破」，並強調，我國得以在去（2024）年加入IPAC是因為有民眾黨立委的參與，「無論是我個人或民眾黨都非常樂見台灣站上國際政治舞台。」民視 ・ 6 小時前
交通黑暗期！ 平溪線路基淘空 停駛至明年1／30
交通黑暗期！ 平溪線路基淘空 停駛至明年1／30EBC東森新聞 ・ 8 小時前
70歲男突爆中風症狀「竟是感冒藥釀禍」 醫：原因在腎臟
一名70多歲長期接受血液透析的老翁，因服用女兒剩下的過敏藥物後出現口齒不清、頭昏及反應遲緩等症狀，一度以為自己中風。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任醫師指出，這是因為洗腎病人服用左旋西替利嗪等抗組織胺藥物時，可能因腎功能受損而導致藥物在體內累積，引發過量副作用。中天新聞網 ・ 14 小時前
華航總經理現身台北國際旅展 (圖)
2025 ITF台北國際旅展8日來到展期第2天，中華航空總經理陳漢銘（中）也現身活動現場，推廣2026年桌曆。中央社 ・ 8 小時前
已進加護病房！賴清德終於想到「要國旅加油」 王鴻薇開酸了
ITF台北國際旅展昨（7）日開幕，湧入超過6.3萬人，總統賴清德親自出席，提出發展國旅的有利條件，並喊話國旅要加油，「若觀光的品質差不多、花的費用差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊」，此番言論引來國民黨立委王鴻薇開嗆，賴總統上任1年多，終於想到國旅產業了。中時新聞網 ・ 20 小時前
補充保費新制釀民怨 謝金河：施政要抓大放小、讓人民有感
衛福部健保補充保費收費改制引發民怨，行政院緊急喊卡。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，政府施政要抓大放小，讓人民有感。中天新聞網 ・ 7 小時前
驚喜！ 蕭美琴歐議會演講 陸表達「強烈憤慨」
在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」峰會上，副總統蕭美琴驚喜現身，也是第一位進入歐洲議會的中華民國「現任副總統」，她表示，台灣的例子，證明民主能在亞洲蓬勃發展。但事後，大陸駐歐盟使團，也向歐方提出嚴正交涉，並表達「強烈憤慨」。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
輝達落腳北士科T17、T18基地 李四川：預計下周五與新壽簽解約
輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北投士林科技園區T17、T18基地，由於此處已由新光人壽取得地上權，台北市政府正與新壽協商合議解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川今天說，與新壽的解約金額已經過會計師審查，預計下周五（14日）簽訂解約協議書，17日開始辦理地上權移轉相關程序。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
康橋車禍重傷學生治療康復 捐款彰基致謝 (圖)
康橋國際學校秀岡校區一名學生4月在彰化遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長8日在校長温宥基（前右3）等陪同下到彰化基督教醫院捐新台幣50萬元致謝，由彰基總院長陳穆寛（前左6）代表接受。中央社 ・ 12 小時前
照顧母親多年千萬信託沒自己名字！三重男砍死胞姊
新北市三重昨（6）日下午發生一起家庭悲劇。位於三和路一段的一處高級社區住宅，60歲陳姓男子疑因未被家人列入千萬信託基金受益人，憤而持菜刀攻擊親姊妹，造成61歲姊姊胸部遭刺傷不治，55歲妹妹則全身多處刀傷住院治療中。中天新聞網 ・ 1 天前