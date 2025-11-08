蕭美琴登歐洲議會演說 陸方氣炸

副總統蕭美琴七日現身歐洲議會，在ＩＰＡＣ年度峰會發表專題演說。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

副總統蕭美琴八日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的「對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）」峰會發表專題演說，強調國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。

對於首次有台灣現任副總統現身歐洲議會，總統賴清德表示，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲和其他志同道合的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。大陸駐歐盟使團則強調，此事嚴重衝擊陸歐政治互信，陸方強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，突然出現在歐洲議會舉行的ＩＰＡＣ峰會發表演說。因事前保密到家，主辦單位臨時通知記者下一場次「將由台灣的副總統和外交部長出席，副總統將向峰會發表演說」；ＩＰＡＣ並在蕭美琴演講結束後，在Ｘ專頁發布消息說這是一場突破性演說。

蕭美琴強調，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，而國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。這些不是恩惠，而是建設性的夥伴關係。「一個更強大的台灣，意味著一個更穩定的印太地區，而一個穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界」。

據了解，蕭美琴這次行程是應歐洲議會議員ＩＰＡＣ歐盟共同主席萊克斯曼與庫塔邀請，談話聚焦於維護台海和平與穩定。