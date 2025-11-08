蕭美琴登歐洲議會演講 綠委曝重要訊號：台灣能一起坐下談國際策略

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

副總統蕭美琴日前無預警現身歐洲議會，在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會上發表演說，成為台灣首位在外國議會演講的副總統。對此，民進黨立委陳冠廷表示，歐洲關心台灣，不再只是口號或價值認同，台灣已經是可以一起談策略的國際角色。

副總統蕭美琴日前無預警現身歐洲議會，在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會上發表演說。（IPAC官方X帳號）

蕭美琴7日下午突訪比利時布魯塞爾，在外交部長林佳龍陪同下步入歐洲議會，以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說，震驚各界。

廣告 廣告

陳冠廷表示，蕭副總統這次在歐洲議會上台演説，是一個很清楚的訊號，代表台灣現在不是站在場邊等人家討論，而是我們自己走上去，把要說的、要爭取的、要合作的，直接放在台上討論。

陳冠廷認為，歐洲關心台灣，不再只是團結口號或價值認同而已，是很具體的利害關係。台海的穩定關係到歐洲的供應鏈、經濟，以及明天的生活會不會被影響。這件事，台灣能夠在國際的平台自己講，而且要講得夠清楚，副總統做到了。

陳冠廷強調，此次的場合不是禮貌性拜訪，也不是過境外交，是站在對中國政策最核心的討論平台上發聲，代表台灣已經是可以一起坐下來談策略的國際角色。

更多FTNN新聞網報導

蕭美琴歐洲議會非正式演講被包裝重大外交勝利 許宇甄：典型吹哨壯膽

出席IPAC峰會聲援黎智英！范雲強調自由與尊嚴「守護台灣勿成香港」

蕭美琴突破外交赴歐洲議會演說！中共怒批「台獨頭面人物」闖關

