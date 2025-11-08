蕭美琴登歐洲議會演講 綠委曝重要訊號：台灣能一起坐下談國際策略
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
副總統蕭美琴日前無預警現身歐洲議會，在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會上發表演說，成為台灣首位在外國議會演講的副總統。對此，民進黨立委陳冠廷表示，歐洲關心台灣，不再只是口號或價值認同，台灣已經是可以一起談策略的國際角色。
蕭美琴7日下午突訪比利時布魯塞爾，在外交部長林佳龍陪同下步入歐洲議會，以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說，震驚各界。
陳冠廷表示，蕭副總統這次在歐洲議會上台演説，是一個很清楚的訊號，代表台灣現在不是站在場邊等人家討論，而是我們自己走上去，把要說的、要爭取的、要合作的，直接放在台上討論。
陳冠廷認為，歐洲關心台灣，不再只是團結口號或價值認同而已，是很具體的利害關係。台海的穩定關係到歐洲的供應鏈、經濟，以及明天的生活會不會被影響。這件事，台灣能夠在國際的平台自己講，而且要講得夠清楚，副總統做到了。
陳冠廷強調，此次的場合不是禮貌性拜訪，也不是過境外交，是站在對中國政策最核心的討論平台上發聲，代表台灣已經是可以一起坐下來談策略的國際角色。
對於IPAC邀約蕭美琴出席演說，賴清德表示誠摯感謝，並說台灣作為受到國際社會信任的夥伴，堅定與歐盟及其他志同道合的朋友站在一起，堅決捍衛民主。放言 Fount Media ・ 22 小時前
副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說。IPAC共同主席、民進黨立委范雲表示，這歷史性一刻代表國際對臺的支持已來到新的高度。中時新聞網 ・ 1 天前
副總統蕭美琴昨晚突然現身歐洲議會，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」年度大會並發表演說。這是台灣首次以正式會員國身分參與，也是台灣現任副總統首度在外國國會發表演講。蕭美琴在致詞中提到中國對台灣的威脅，並台視新聞網 ・ 1 天前
副總統蕭美琴7日訪問比利時，在歐洲議會舉行的議員會議上發表演說。路透指出，此行是台灣近年積極深化與歐洲關係的重要一步。但...聯合新聞網 ・ 1 天前
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）香港媒體大亨黎智英的兒子黎崇恩今天向出席IPAC年度峰會的各國議員表達請求，期盼他們在各自國家的議會，竭盡所能，發表公開、跨黨派聲明，要求中國立即無條件釋放黎智英。中央社 ・ 1 天前
台中梧棲養豬場日前爆發非洲豬瘟，確認疫情屬單一案例、無擴散風險後，長達15天禁運禁宰令終於7日解除，儘管外交部長林佳龍正陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，預計9日清晨才會返抵國門，但仍心繫「台灣豬」。林佳龍今（8）日傍晚上機前透過臉書發文表示，對守護台灣豬取得階段性成果感到高興，已迫不及待想點一組套餐，並提及台灣豬不只是國人健康蛋白質，更是「外交神隊友」。林佳龍與......風傳媒 ・ 16 小時前
[Newtalk新聞] 民進黨立法委員范雲今（8）日分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。她說，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。 首先，蕭美琴能進入歐洲議會演說，本身象徵意義重大。范雲指出，依她自身經驗，台灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。 其次，安全威脅不容忽視。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統一職，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館就曾策劃車禍企圖跨境鎮壓，之後由捷克國安單位證實。此事顯示，外交突破同時伴隨真實的安全風險。 范雲表示，蕭美琴的演講魅力非凡，現場反應熱烈。超過50國國會議員全程起立鼓掌，約2/3議員親自前來致意並拍照留念，氣氛如同搖滾明星演出，充分展現對蕭美琴及台灣的肯定。 現場國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎台灣，也強調全球共同價值，包括：經濟穩定、民主與全球安全。范雲最後強調，這次外交新頭殼 ・ 19 小時前
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，成為台灣首位在歐洲主要國際組織發聲的元首級人物。民進黨立委陳冠廷今（8）日指出，這不僅是外交突破，更象徵台灣從被討論者，變成參與討論者；立委吳思瑤則批評國民黨主席鄭麗文出席「共諜追思會」，讓一個台灣變成兩個世界。 陳冠廷表示，蕭美琴這次...匯流新聞網 ・ 23 小時前
[Newtalk新聞] 綜合外媒報導，土耳其檢察官辦公室於11月 7 日對以色列總理納坦雅胡在內的 37 名高級官員發出逮捕令，指控其在加薩地區實施種族滅絕及危害人類罪。此舉引發以色列政府強烈反彈，外交部長薩爾（Gideon Saar）痛批此為土耳其總統艾爾段的「公關噱頭」，而哈瑪斯則對此表示支持，認為此舉展現土耳其的崇高立場。國際刑事法院去年亦曾對納坦雅胡發出類似逮捕令，指控其犯下戰爭罪，以色列方面則一再否認相關指控，稱其荒謬且帶有反猶太色彩。 土耳其總統艾爾段。 圖 : 翻攝自環球網（資料照） 伊斯坦堡檢察官辦公室在聲明中指出，被控名單除納坦雅胡外，還包括國防部長卡茨（Israel Katz）、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）及陸軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）等高層官員。檢方認定，這些官員在加薩「有系統地實施」戰爭罪行，並特別提及土耳其在當地援建的「土耳其 巴勒斯坦友誼醫院」於今年3月遭以軍轟炸一事，作為指控依據之一。該醫院被毀事件進一步加劇土以兩國之間的緊張關係，並成為土耳其司法單位採取行動的關鍵因素之一。 以色列外交部長薩爾隨即於社交媒體上發文回應新頭殼 ・ 23 小時前
中央研究院南部分院今天舉辦開放日活動，規劃53場科普體驗，包含結合「量子國際年」的量子電腦系列教育探索，以及黑洞追光之旅、AI解讀史料等，內容多元，近6000名大小朋友陸續湧至，相當熱鬧，梵諦岡宗座科學院院長、樞機主教彼得‧涂克森（Peter Turkson）也應邀到訪，對於台灣科研成果，印象深刻。自由時報 ・ 22 小時前
美聯社報導，台灣副總統蕭美琴7日罕見地在布魯塞爾向一群國際議員發表演說，她呼籲歐盟加強與台灣的安全與貿易關係，並在面對中國與日俱增的威脅下支持台灣的民主。 蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」(台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴)為題發表演說。 蕭副總統表示，台海和平對全球穩定與經濟持續至關重要，國際社會對任何單方面以武力改變現狀的反對，再如何強調都不為過。 她並在全場的起立鼓掌中補充說，在一個日益分裂、動盪和威權主義抬頭的時代，這場會議證明了至關重要的事─民主國家即便相隔遙遠也不孤單。「我們在價值觀上不孤單，在面對挑戰時也不孤單」。 蕭副總統也呼籲包括德國與西班牙等各國議員，加強與台灣可信賴的供應鏈和人工智慧(AI)技術合作。 就像美國在內的大多數國家一樣，歐盟成員國與台灣沒有正式的外交關係，並奉行「一個中國」政策。但歐盟與台灣共享民主價值與密切的貿易關係，歐盟反對中國以武力解決與台灣的爭端。 蕭副總統並提到台灣遭受中國的網路攻擊、以中央廣播電台 ・ 1 天前
專題組／報導近年台灣共諜案頻傳，中國對台滲透行動無孔不入。談起近代特務史，可追溯至1927年國民黨的「清黨」行動，當時共產黨勢力逐漸壯大，蔣介石於是下令逮捕、殺害國民黨內的共產黨員，釀成「四一二慘案」。自此之後，不共戴天的國共兩黨，展開間諜戰，特務組織也隨之迅速擴張。1932年國民政府軍事委員會成立「調查統計處」，其中負責掌管第二處軍警調查業務的戴笠，執行監控、逮捕與暗殺任務，行蹤不定、神出鬼沒，被稱為「共產黨最害怕的國民黨人」。本週日晚間7點55分，《台灣演義》播出〈台灣特務史〉，帶您回顧國共特務攻防戰的腥風血雨，敬請鎖定民視新聞台53頻道。民視 ・ 1 天前
【記者柯安聰台北報導】佳能企業（2374）公告第3季財報，單季EPS 0.89元，總金額達2.85億元，超過上半年兩季的總和，比上季成長145%，較2024同期成長106%。佳能表示，由於營收...自立晚報 ・ 1 天前
即時中心／顏一軒報導副總統蕭美琴7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）於歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，總統府公共事務室今（8）日發布消息指出，蕭美琴預計於明（9）日上午6時許搭機抵達桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭副總統將在國賓門簡短發表談話。民視 ・ 1 天前
副總統蕭美琴，在歐洲議會公開發表演說，她也是我國的現任副總統，首次在外國議會演講，這趟行程保密到家，連各國議員都不知道。我國駐歐盟前大使李淳認為，從任何標準來看，對台灣都是重要突破。可見歐洲對台支持力道增加，加上事前沒有洩漏任何風聲，彼此建立互信，可以成為未來交流的基礎。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
萬人參與、國際專業度再獲好評 TCCF 2025 圓滿落幕！ 影集企畫《分手擂台》橫掃五獎成提案會最大贏家！ […]民眾日報 ・ 23 小時前
副總統蕭美琴在歐洲時間7日下午現身歐洲議會，在2025對中政策跨國議會聯盟峰會發表專題演說，這是台灣首次以會員國身分出席。蕭美琴強調，國際體系的完整性跟全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。外交部證實，副總統蕭美琴由總統賴清德指派出席，相關情形總統府將在蕭美琴返國後對外說明。公視新聞網 ・ 1 天前