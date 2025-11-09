蕭美琴登歐洲議會發表演說 林佳龍：台灣外交邁出歷史性一步
副總統蕭美琴日前出席在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會，創台灣副元首出訪非邦交國首例。結束出訪行程，陪同蕭美琴一同返台的外交部長林佳龍今（9）日表示，此行象徵台灣外交邁出歷史性一步，展現台歐關係深化與國際支持持續擴大的重要成果，期盼未來台灣在國際舞台上更加自信前行。
林佳龍表示，蕭美琴此行在總統賴清德指派下，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會並發表演說，象徵台灣外交邁出歷史性的一步，顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段。
他表示，蕭美琴以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，強調台灣身處民主前線，是全球先進科技製造與民主供應鏈的關鍵角色，也是負責任的國際夥伴。蕭副總統特別感謝IPAC及各國議員長期堅定支持台灣，並期盼未來能在貿易、科技及社會韌性等領域持續深化與IPAC夥伴的交流合作，共同為一個更加民主、和平、穩定且安全的世界努力。
林佳龍提到，自上任外交部長以來，他已四度訪問歐洲，今年9月更以短時間內折返的方式兩度率團訪歐。他相信這些密集互動不僅強化雙邊信任，也為此次副總統訪歐奠定良好基礎。
他進一步指出，近年來，台歐在半導體、晶片設計、人工智慧、人才培育與文化交流等領域合作成果豐碩。在賴清德總統提出的「價值外交」願景下，外交部積極推動「總合外交」與「三鏈戰略」，透過榮邦計畫，讓台歐關係在共同價值基礎上不斷深化，成為互相增強的「加值外交」。
林佳龍強調，能讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂清楚被聽見，是全體國人的榮耀，當蕭美琴站上歐洲議會講台時，許多人都為之感動落淚。他相信，透過這段時間的努力與突破所建立的新模式，台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能，讓民主夥伴關係更穩固，並讓台灣在國際舞台上更加自信前行。
蕭美琴赴歐洲IPAC演說 外媒分析北京反應
[NOWnews今日新聞]台灣副總統蕭美琴，7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會期間，發表專題演說，強調國際體系的完整性和全球繁榮，有賴強韌而自由的台灣。對此，有外媒分析稱，恐...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蕭美琴赴歐洲議會超保密！官員曝內情「本人最後才知」：1事可證台歐實質進展
副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下踏入位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會，並以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，一行人今（9）日清晨搭機返抵台灣，蕭美琴也在機場發表簡短談話。外交官員分析，此行不僅創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，也突顯台歐關係正邁入新階段；並透露此次重大外交突破，背後......風傳媒 ・ 33 分鐘前
幕後／拓展副元首外交新局！史無前例大突破 蕭美琴旋風訪歐影像全紀錄
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，在外交部長林佳龍陪同下進入歐洲議會（The European Parliament，EP），以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說，不僅創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，也凸顯台歐關係正邁入新階段；涉外官員今（9）日透露，這項重大外交突破，來自於總統賴清德的全力支持，籌畫過程中更親自主持會議，讓台灣順利藉歐洲議會舞台向世界發聲。民視 ・ 6 分鐘前
接棒蕭美琴外交突破 蔡英文卸任後第三度訪歐
前總統蔡英文今晚（8日）時啟程前往德國法蘭克福，應邀出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），預定11月10日發表專題演說。登機前，面對媒體詢問對於副總統蕭美琴外交突破的看法，蔡英文微笑揮手致意，神情輕鬆愉快。蔡前總統說，此行期盼進一步深化台灣與德國及歐洲民主盟自由時報 ・ 13 小時前
台灣副總統在歐洲議會呼籲加強合作 中國強烈抗議
台灣副總統蕭美琴赴布魯塞爾參加 「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）2025年峰會，並在歐洲議會發表講話，強調台海和平對全球穩定乃至經濟發展至關重要」，並呼籲國際社會反對以武力單方面改變現狀的企圖。德國之聲 ・ 16 小時前
林佳龍吐心聲：當蕭美琴副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，陪同出訪的外交部長林佳龍今（9）天一早在社群平台發文提到，能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀。他透露，當蕭副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
蕭美琴歐洲議會演說 外媒關注形容「罕見」
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在比利時展開，台灣首次以正式會員國身分參與，副總統蕭美琴更在布魯塞爾歐洲議會上向全球立法者大會發表演說，美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容蕭美琴這次的外交行動。中天新聞網 ・ 1 天前
