蕭美琴登歐洲議會發表演說 林佳龍：台灣外交邁出歷史性一步

副總統蕭美琴日前出席在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會，創台灣副元首出訪非邦交國首例。結束出訪行程，陪同蕭美琴一同返台的外交部長林佳龍今（9）日表示，此行象徵台灣外交邁出歷史性一步，展現台歐關係深化與國際支持持續擴大的重要成果，期盼未來台灣在國際舞台上更加自信前行。

林佳龍表示，蕭美琴此行在總統賴清德指派下，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會並發表演說，象徵台灣外交邁出歷史性的一步，顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段。

他表示，蕭美琴以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，強調台灣身處民主前線，是全球先進科技製造與民主供應鏈的關鍵角色，也是負責任的國際夥伴。蕭副總統特別感謝IPAC及各國議員長期堅定支持台灣，並期盼未來能在貿易、科技及社會韌性等領域持續深化與IPAC夥伴的交流合作，共同為一個更加民主、和平、穩定且安全的世界努力。

林佳龍提到，自上任外交部長以來，他已四度訪問歐洲，今年9月更以短時間內折返的方式兩度率團訪歐。他相信這些密集互動不僅強化雙邊信任，也為此次副總統訪歐奠定良好基礎。

他進一步指出，近年來，台歐在半導體、晶片設計、人工智慧、人才培育與文化交流等領域合作成果豐碩。在賴清德總統提出的「價值外交」願景下，外交部積極推動「總合外交」與「三鏈戰略」，透過榮邦計畫，讓台歐關係在共同價值基礎上不斷深化，成為互相增強的「加值外交」。

林佳龍強調，能讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂清楚被聽見，是全體國人的榮耀，當蕭美琴站上歐洲議會講台時，許多人都為之感動落淚。他相信，透過這段時間的努力與突破所建立的新模式，台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能，讓民主夥伴關係更穩固，並讓台灣在國際舞台上更加自信前行。

