蕭美琴登IPAC演說 黃國昌稱「不忍苛責」：能借到場地可能也算外交突破

副總統蕭美琴7日前往於歐洲議會舉行的IPAC年會發表演說，民眾黨主席黃國昌今說，能借到歐洲議會的場地，對民進黨來說可能也是一種外交突破，「我們不忍苛責」。（圖／李智為攝）

副總統蕭美琴7日前往歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，被視為一大外交突破。不過，旅美教授翁履中認為，這並非外交突破，只是IPAC借了歐洲議會的場地；民眾黨主席黃國昌今（10日）也呼應該說法稱，能借到歐洲議會的場地，對民進黨來說可能也是一種外交突破，「我們不忍苛責」。

翁履中日前表示，蕭美琴登IPAC演說根本就不是外交突破，可以說是偷渡。他說，這是IPAC借了歐洲議會的場地，有20多個國家、50幾人參加，但幾乎都是在野議員，「不是敲鑼打鼓的為自己身上穿金戴銀，就稱外交成功」。

黃國昌今表示，台灣整體外交處境困難，故努力透過各種不同方式讓台灣在國際社會上發聲，都是台灣突破外交困境的積極努力。雖然不是受到歐洲議會的邀請，但是能借到歐洲議會的場地，對民進黨政府以及目前外交的狀況而言，可能也是一種突破，「我們不忍苛責」。

黃國昌提醒，台灣人民期待的是務實地好好做事，而不是務虛的大內宣。另外，在台美的關係上，我方一直把美國視為非常堅強的民主夥伴；但過去這段時間，無論是川普政府片面課以台灣的高關稅，還是目前民進黨政府仍繼續用大內宣告訴台灣人民這是暫時的，現在已經11月了，想要請教民進黨政府，這個暫時性的關稅要暫時到什麼時候？暫時到明年嗎？還是暫時到後年？

黃國昌也說，台灣對外軍事採購，民眾黨絕對支持台灣國防自主，但也絕對不支持貪腐浪費，付了錢就應該要拿到東西，這是最基本的道理，否則絕大多數台灣人民無法接受，光付了錢就可以強化台灣國防嗎？相信這也是絕大多數台灣人民心中共同的困惑。



