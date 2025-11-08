蕭美琴登IPAC舞台演講 陳昭姿稱白委有幫忙：抹紅攻擊「不攻自破」
即時中心／廖予瑄報導
副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，昨（7）日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，民眾黨立委陳昭姿今（8）日也在臉書上發文指出，「這確實是一個台灣外交上的突破」，並強調，我國得以在去（2024）年加入IPAC是因為有民眾黨立委的參與，「無論是我個人或民眾黨都非常樂見台灣站上國際政治舞台。」
蕭美琴昨日在林佳龍的陪同下低調搭機飛抵比利時首都布魯塞爾，在全球立法者大會發表「突破性演說」（a breakthrough address），並在演說中表示，感謝IPAC讓她有榮幸在歐洲議會發表演說，這對台灣人民的意義重大，她一直感受到與IPAC之間的特殊情誼，「正是因為我們共同致力於捍衛民主價值與維護和平，把大家凝聚在一起，我帶來台灣人民的問候，我不僅是以政府代表的身分站在這裡，也是為一個深切認同理想的社會發聲，這些理想正是全球各國民主國會的核心動力。」
對此，陳昭姿今日在臉書上直指，身為民眾黨的立委及台灣加入IPAC會員國的共同主席，「看到蕭美琴能在歐洲議會IPAC發表專題演說，我認為這確實是一個台灣外交上的突破。」
而陳昭姿也直言，如今蕭美琴能夠以IPAC會員國副元首的身分發表演說，也凸顯過去外界對於民眾黨各種抹紅的政治攻擊「不攻自破」，她解釋，正因為有民眾黨的立委參與，台灣才能在去年加入IPAC，並成為43個會員國之一，「避免了在台舉行的IPAC年會，正副總統來致詞卻是非會員國的尷尬處境。」
最後，陳昭姿強調，自己因為立法院有重要法案要處理，無法參與歐洲行程，但對於台灣能站上國際政治舞台，「無論是我個人或台灣民眾黨都非常樂見。」
原文出處：快新聞／蕭美琴登IPAC舞台演講 陳昭姿稱白委有幫忙：抹紅攻擊「不攻自破」
更多民視新聞報導
最新／IPAC演說驚艷歐洲議會 蕭美琴明晨6時返抵國門發表談話
蕭美琴歐洲演說「鄭麗文竟追思共諜」 吳思瑤嘆：1個台灣2個世界
激讚蕭美琴IPAC演說 陳冠廷：象徵台灣已是能談策略的國際角色
其他人也在看
驚悚片／遭超巨棕熊狂追「還出熊拳打凹引擎蓋」 北海道牧場員工倒車逃命畫面曝光
車開一半遭巨熊拳打凹引擎蓋！日本熊隻近期頻繁出沒，甚至闖入人類活動區域，讓居民人心慌慌。北海道浦河町一處牧場前天（6日）晚間驚又傳出熊襲事件，一頭體型龐大的棕熊突然衝向巡視車輛並猛力拍擊車頭，造成引擎蓋凹陷，所幸牧場人員機警倒車逃離，未釀人員傷亡。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
陪同蕭美琴完成訪歐歷史性任務 林佳龍社群發圖文致謝總統與外交團隊
外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，IPAC於台北時間昨天（11/07）在社群平台X貼出蕭美琴在歐洲議會演講的照片，達成重大外交突破，也引發高度關注，外交部長林佳龍今（11/08）晚也在社群平台發出與蕭美琴與駐歐盟代表謝志偉合照與文字，感謝賴清德總統與外交團隊。太報 ・ 7 小時前
外交一棒接一棒！蔡英文出發訪歐 讚蕭美琴演說對台灣意義非凡
副總統蕭美琴在台灣時間7日晚間抵達比利時，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目。前總統蔡英文今（11/9）晚也出發前往德國，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說，她在臉書發文表示，外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作，並稱讚蕭美琴是首位現任副總統登上歐洲議會，對台灣來說意義非凡。太報 ・ 3 小時前
我們要出發了！蔡英文啟程訪德 向世界傳達民主決心
前總統蔡英文8日晚間啟程前往德國，將出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說；蔡英文錄影向國人報告「我們要出發了！」並表示，外交是一棒接一棒，她將向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作。」蔡英文指出，在賴清德總統的指派下自由時報 ・ 4 小時前
激讚蕭美琴IPAC演說 陳冠廷：象徵台灣已是能談策略的國際角色
即時中心／顏一軒、李美妍報導副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，7日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，民進黨嘉義縣立委陳冠廷今（8）日分析，這次蕭副總統的演說釋放一個清楚的訊號，意即歐洲關心台灣不再只是團結口號或價值認同而已，而是很具體的利害關係，這不是禮貌性拜訪或過境外交，而是代表台灣已成為可一起坐下來談策略的國際角色。民視 ・ 11 小時前
蕭美琴登歐洲議會演說 陸方氣炸
記者康子仁∕台北報導 副總統蕭美琴八日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的「對中政策跨國議…中華日報 ・ 7 小時前
泰國暖男勇救5歲溺水女童 意外揭發家庭殘酷虐童案
根據泰媒《Thaiger》報導，這起事件的當事人，是一名在邦莫德區開機車行的年輕老闆，水燈節當天他與朋友一同造訪附近的寺廟，卻意外遇見一名僅有5歲的小女童，冒險爬下運河水渠，儘管這名老闆與友人出聲勸阻，告訴女童這樣很危險，女童仍執著的攀爬在水渠邊緣，想去撿拾水燈...CTWANT ・ 5 小時前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 11 小時前
蕭美琴歐洲議會演說宛如「大明星」 議員掌聲如雷要求合照
即時中心／綜合報導副總統蕭美琴在台灣時間昨（7）日晚間（歐洲時間7日下午）在比利時首都布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說。同樣出席會議的民進黨立委范雲表示「見證歷史的一刻！」同時，她也形容這是「神秘嘉賓帶來的一股旋風」，對於能在現場見證感到非常驕傲。民視 ・ 19 小時前
繼蕭美琴訪歐 蔡英文晚間啟程赴德：外交是一棒接一棒
副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，預計明天清晨返抵國門。前總統蔡英文今（8）晚表示，她即將前往德國出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說，期待繼續深化台灣與德國的合作。她還特地在飛機上錄製一段小影片說，「我們要出發了！」中時新聞網 ・ 5 小時前
川普：國際穩定部隊將「非常快」進駐加薩
美國總統川普(Donald Trump)6日說，他預期美國協調的國際穩定部隊「非常快」就會進駐加薩。在此之前，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯(Hamas)在加薩的戰爭持續了2年。 這支多國籍部隊是川普戰後治理加薩計畫的一部分，其中可能包含來自埃及、卡達、土耳其、阿拉伯聯合大公國的部隊。 這項計畫在10月10日協助促成了以色列與哈瑪斯之間的脆弱停火協議，但加薩的人道危機並未緩解。 白宮在與中亞領袖會面時表示：「這將會很快。加薩的情況非常好。」 川普說：「你最近沒有聽到太多問題，我會告訴你，如果哈瑪斯有問題，我們擁有願意幫忙的國家。」 這支部隊將在埃及和約旦的支持下，在加薩走廊訓練和支持經過審查的巴勒斯坦警察。這支部隊的任務將是確保邊境地區的安全，避免武器被走私給哈瑪斯。 美國5日提交了一份聯合國安全理事會決議草案給夥伴國家，藉此鞏固川普的計畫，這項草案包含批准這支國際部隊。 美國代表團的一名發言人在聲明中表示，華盛頓的聯合國特使瓦爾茲(Mike Waltz)將這份草案提交給10個安理會成員國，和埃及、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯，以及土耳其等幾個區域夥伴， 目前尚未排定何時表決中央廣播電台 ・ 1 天前
鄭麗文明追思共諜 蔣萬安反應曝
國民黨新任黨主席鄭麗文明天（8日）將出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。根據採訪通知，這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。蔣家第四代、台北市長蔣萬安被問到此問題，並無多做回應。吳石官拜國防部中將參謀次長，從南京時期即不斷將國軍在東南、華南、台灣的部署自由時報 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 17 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 9 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前