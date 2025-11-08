蕭美琴登IPAC舞台演講 陳昭姿稱白委有幫忙：抹紅攻擊「不攻自破」

即時中心／廖予瑄報導

副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，昨（7）日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，民眾黨立委陳昭姿今（8）日也在臉書上發文指出，「這確實是一個台灣外交上的突破」，並強調，我國得以在去（2024）年加入IPAC是因為有民眾黨立委的參與，「無論是我個人或民眾黨都非常樂見台灣站上國際政治舞台。」

蕭美琴昨日在林佳龍的陪同下低調搭機飛抵比利時首都布魯塞爾，在全球立法者大會發表「突破性演說」（a breakthrough address），並在演說中表示，感謝IPAC讓她有榮幸在歐洲議會發表演說，這對台灣人民的意義重大，她一直感受到與IPAC之間的特殊情誼，「正是因為我們共同致力於捍衛民主價值與維護和平，把大家凝聚在一起，我帶來台灣人民的問候，我不僅是以政府代表的身分站在這裡，也是為一個深切認同理想的社會發聲，這些理想正是全球各國民主國會的核心動力。」

對此，陳昭姿今日在臉書上直指，身為民眾黨的立委及台灣加入IPAC會員國的共同主席，「看到蕭美琴能在歐洲議會IPAC發表專題演說，我認為這確實是一個台灣外交上的突破。」

而陳昭姿也直言，如今蕭美琴能夠以IPAC會員國副元首的身分發表演說，也凸顯過去外界對於民眾黨各種抹紅的政治攻擊「不攻自破」，她解釋，正因為有民眾黨的立委參與，台灣才能在去年加入IPAC，並成為43個會員國之一，「避免了在台舉行的IPAC年會，正副總統來致詞卻是非會員國的尷尬處境。」

最後，陳昭姿強調，自己因為立法院有重要法案要處理，無法參與歐洲行程，但對於台灣能站上國際政治舞台，「無論是我個人或台灣民眾黨都非常樂見。」

