蕭美琴砸80億歐元換演講⋯總統府澄清報警抓人！造謠男坐輪椅原因曝光
記者石明啟、林昱孜／台北報導
副總統蕭美琴前往歐洲議會參與IPAC年會演說，後續網路上出現不實哏圖，指出台灣捐贈80億歐元巨資交換演講，警方追查IP位址，通知發文盧男到案說明，轉發的陳男則因為人在國外，今（12）日抵台直接機場遭逮，陳男坦承因好笑轉發貼文，外界看到畫面則好奇為何陳男坐輪椅，原因曝光。
「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘口水」，網友在《threads》上發文，事後總統府出面澄清並報警，呼籲外界勿轉傳未查證訊息。案經刑事局追查IP位址，鎖定發文51歲的盧男，以及轉發貼文41歲的陳男。
盧男在接獲通知後，已於11日到案說明，陳男則在日本旅遊，今（12）日下午返抵國門時，在機場遭到警方逮捕，他認了因為覺得反串文好笑轉發，不理解犯了什麼法，「現在連發自己覺得好笑文章，都不可以，台灣現在變成這樣」。
陳男面對大陣仗媒體追問，全程都由地勤人員推輪椅行動，畫面曝光後，不少人好奇陳男為何坐輪椅；據了解，陳男前往日本東京旅遊時，因為不慎扭傷腰部，所以才坐輪椅入境。後續，陳男接受警詢後，與盧男皆被依社維法送辦裁處。
更多三立新聞網報導
造謠蕭美琴IPAC演講砸80億歐元 41歲男「坐輪椅」下機遭逮：會信腦有洞
砸80歐元換蕭美琴IPAC演講 造謠男機場遭逮「好笑轉貼」：犯什麼法？
殯葬所又出包？燒錯遺體又爆出「偷拍死人照」外流 竹市府說話了
宜蘭暴雨淹水划船救友⋯他們「運嬤上2F」全網讚爆！孫女謝恩：好年輕人
其他人也在看
蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 刑事局送辦涉案2男
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會發表演說，網路出現不實訊息指「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有相關不實哏圖散布。刑事局今天表示，接獲舉報後依法偵辦，涉案的陳姓男子和盧姓男子均已到案調查，全案詢後，將2男依違反社維法移送北院簡易庭裁處。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
助蕭美琴登上歐洲議會演講！陳昭姿秀「戰貓感謝信＋巧克力」：讓台灣聲音被聽見
蕭美琴在信中寫道，「昭姿委員：謝謝妳和范雲委員一同、積極參與IPAC，共同關注台灣外交工作，盼大家繼續不分黨派，一起幫台灣交更多的朋友，爭取更大的國際空間」...放言 Fount Media ・ 1 天前
還原蕭美琴演講現場！范雲曝掌聲不停：感謝陳昭姿助台灣成IPAC會員國
副總統蕭美琴日前於在歐洲議會舉辦之IPAC峰會上發表演說，是為我國外交重大突破，民進黨立院黨團今（12）日召開記者會指出，此次峰會通過「布魯塞爾公告」，成員承諾採取行動制止跨國鎮壓；並承諾將對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責等，黨團也感謝民眾黨立委陳昭姿擔任台灣的共同主席，以讓台灣符合IPAC會員國「跨黨派」的資格前提。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
助台灣加入IPAC！ 白委陳昭姿曬蕭美琴「親筆感謝信」：不分黨派幫台灣交朋友
副總統蕭美琴近日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，堪稱近年來重大突破的外交成果，不過仍有在野黨質疑是台灣政府自己「花錢借場地」自嗨。事實上，加入IPAC必須要有執政黨、在野黨的國會議員，台灣的共同主席即為民進黨立委范雲和民眾黨立委陳昭姿。陳昭姿10日晚間在臉書曬出來自蕭美琴的親筆感謝信，她表示，蕭美琴知道如果沒有她的加入，台灣就無法成為IPAC會員國，也就不可能有此次歐洲議會的演講。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 1 小時前
網PO「捐80億歐元換副總統演講」刑事局逮2嫌！他喊「反串文當真的人腦子有問題」
日前有網友發文稱台灣捐80億歐元讓副總統蕭美琴在IPAC峰會發表演說，刑事局獲報後追查鎖定2名男子涉案，其中一人日前到案，另名男子今返國在桃園機場遭逮送辦。中天新聞網 ・ 14 小時前
前奧運短跑女王辛酸畫面流出！涉禁藥入獄罹罕病 如今連下樓梯都困難
曾被譽為「世界上跑得最快的女人」的美國田徑女王瑪莉安瓊斯（Marion Jones），日前在社群媒體上傳一段影片，坦承如今連「走下樓梯」這樣的動作都成為挑戰，讓外界對她的健康狀況深感憂心。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中駐大阪總領事戰狼言論引爆日不滿 薛劍親屬遭起底 網：想爭取「超期留用」
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗 7 日出席眾議院預算委員會時，宣稱「台灣有事」可能引發日本的存亡危機事態，中國駐大阪總領事薛劍則透過 X 轉發相關報導，並公開發布「斬首高市」的死亡威脅，引發日本國內輿論熱議。隨著相關事件不斷延燒，薛劍的親屬似乎已經遭到日本網友起底，長期觀察中日政經局勢變化的網友則質疑薛劍試圖透過相關言論延長自己的領事任期。 X 推主「黨派評論 Partisan Review 」發布推文指出，當地時間 8 日，薛劍在 X 上轉發日本《朝日新聞》對高市早苗言論的報導，並寫下死亡威脅，宣稱自己將「別無選擇的砍下那顆毫不猶豫撲向我的骯髒腦袋」，公開揚言斬首高市早苗。雖然薛劍在推文發布後不久就刪除了相關文章，但事件仍引發日本網民熱議。 「黨派評論 Partisan Review 」認為，針對任何人的死亡威脅都不在言論自由的保障範圍內，呼籲中國外交部立刻進行整頓，召回薛劍這位不適任的外交人員，避免加深日本民眾對中國政府的反感情緒。 日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自牛談琴 然而，在中國政府做出更進一步的表態前，許多激進的日本網友已經開始採取行動。X 推主「約拿坦」發布推新頭殼 ・ 1 天前
轉發80億歐元換蕭美琴演說？男出國沒事「回台卻坐輪椅」原因曝
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的IPAC大會上發表演說，不料一名陳姓男子在網路發文稱「法國BBC報導台灣捐了80億歐元」，才換來演講，昨（12）日回台時在桃園機場被警方攔下。詭異的是，陳男在國外時人明明好好的，回台時卻坐輪椅，背後原因也曝光了。中時新聞網 ・ 1 小時前
造謠蕭美琴IPAC演講砸80億歐元 41歲男「坐輪椅」下機遭逮：會信腦有洞
一下機就被逮！副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟大會」，卻有網友PO文指出台灣砸80億歐元（約新台幣2800億）換取演說機會，其中一名涉嫌造謠的陳姓男子，被警方以IP位址鎖定，返國後立刻遭逮，他拒絕戴帽子好意並表示：「我又不是殺人犯」，還說會把反串文當真的人是腦子有問題。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
接機影片曝！謝志偉機艙口前接機 見蕭美琴開心喊「哇！太棒了」
副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並已以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題前進歐洲議會發表演說，寫下了台灣外交史上嶄新的一頁。駐歐盟大使謝志偉今（11）日曝光當時到機場接機影片，當謝志偉見到蕭美琴第一時間直呼「哇，太棒了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北市議會通過新壽北士科分手費44.3億 李四川曝輝達權利金：不超過這數字
輝達海外總部進駐北士科T17、T18，北市府與新光人壽敲定分手費共44.3億元，台北市議會今（18）日審議此案，獲藍綠白3黨議員一致支持，提案順利通過。台北市副市長李四川指出，輝達願意概括承受14.41億元，同時輝達不動產副總裁也將於下周拜訪台北市長蔣萬安。李四川在議會說明時表示，新壽原先提出解約金44.7億元，北市府經會計師審查後刪減約4000萬，最終確......風傳媒 ・ 13 小時前
台捐80億歐元換蕭美琴演講？ IPAC執行長闢謠｜#鏡新聞
副總統蕭美琴日前進入歐洲議會，在IPAC年會演講，這是台灣的外交創舉！但網路上卻隨即出現謠言，譏笑說台灣傻傻捐助80億歐元換取蕭美琴演講，不過就是買個門票，這有什麼好得意的。對此，IPAC創辦人暨執行長裴倫德，接受台灣網路媒體沃草專訪時，也特別闢謠，直說80億歐元的說法太好笑，你以為歐洲議會是你想進來就能進來的嗎？他還表示這次攻擊IPAC的假訊息，如果不是源自於中國，他會感到震驚。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 14 小時前
造謠80億歐元換蕭美琴演講 網友機場被逮辯稱"反串文"
政治中心／綜合報導副總統蕭美琴7日在IPAC大會發表演說，但竟有網友發文，指稱台灣捐了80億歐元才讓蕭美琴上台，總統府不滿造謠報案，今天這名陳姓網友搭機返國時，警方前往機場逮人，他辯稱只是轉發反串文，犯什麼法？民視 ・ 13 小時前
關稅、匯率受災戶！特力前三季獲利大減88.7％、EPS0.07元
因美中關稅不確定因素未解，加上匯率衝擊，特力（2908）12日公布第三季財報，淨利歸屬於母公司業主為3,100萬元，EPS0.06元，累計前三季稅後純益3430.8萬元，較去年同期大減88.70%，EPS0.07元少於去年同期的0.60元。中時財經即時 ・ 13 小時前
新壽分手費44.3億"含除草.logo調整" 李四川:輝達願概括承受
生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導 輝達海外總部落腳北士科T17、T18，新壽合意解約費用44.3億元，今天（12日）下午議會召開大會審議備查，但議員質疑，新壽竟然連除草費、新新併Logo調整費都加了進去，認為內為不合理。台北副市長李四川回應，扣除權利金29.9億繳還新壽，北市府與輝達協調後，其餘費用輝達概括承受，預計最快週五和新壽簽署解約。民視 ・ 13 小時前
曾哭倒黃仁勳肩上! 軟銀再出清輝達 變現58億美元改抱Open AI
財經中心／楊思敏、戴亞倫 台北報導還記得去年日本軟銀社長孫正義，後悔太早賣掉輝達持股，"哭倒"在輝達執行長黃仁勳的肩膀上嗎？沒想到，上個月軟銀再度出清輝達，套現58億美元，相當於新台幣1809億元！財務長表示，是為了投資OpenAI的計畫籌措資金。但市場對於軟銀出清輝達的策略，似乎不太買單，軟銀盤中股價一度下殺10%。民視財經網 ・ 13 小時前
宜蘭蘇澳災情慘！鎮長坐鎮災區被讚爆 網酸：縣長不如鎮長
宜蘭蘇澳成了這次水災重災戶，鎮長李明哲不只前一晚漏夜勘災，今（12）日一早也現身災區為災民請命，不少網友質疑，代理縣長林茂盛人呢？大酸「鎮長還更像縣長」，而前一天宜蘭縣晚了一個半小時才宣布停班課，但發布前網路就開始流傳假圖卡，議長張勝德也在其中，對此警方已經介入偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
「80億換蕭美琴演講」造謠者身分曝 鍾年晃斥謠言荒謬：法國沒BBC
即時中心／林韋慈報導副總統蕭美琴日前赴歐洲議會參與IPAC年會演說，廣受外界矚目；卻有謠言指「法國BBC報導台灣花80億歐元交換蕭美琴演講」，遭府方嚴正譴責假消息，並已通知警政單位依法調查。而網紅四叉貓（劉宇席）也起底造謠者過去背景，指其疑有特定政治立場，並擁有許多假帳號；媒體人鍾年晃也在政論節目上駁斥BBC是英國媒體，斥責謠言荒謬。民視 ・ 1 天前
央視威脅抓沈伯洋！郭正亮揭1情況：麻煩了
[NOWnews今日新聞]繼中國重慶市公安局近期立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒《央視》昨（9）日發布一部7分多鐘的紀錄片，強調可透過國際刑警組織等展開全球抓捕沈伯洋。對此，前立委郭正亮今（10）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前