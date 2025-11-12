蕭美琴砸80億歐元換演講⋯總統府澄清報警抓人！造謠男坐輪椅原因曝光

記者石明啟、林昱孜／台北報導

北市陳男發文造謠台灣花80億元讓副總統蕭美琴演說，警方前往機場逮人。（圖／記者石明啟攝影）

副總統蕭美琴前往歐洲議會參與IPAC年會演說，後續網路上出現不實哏圖，指出台灣捐贈80億歐元巨資交換演講，警方追查IP位址，通知發文盧男到案說明，轉發的陳男則因為人在國外，今（12）日抵台直接機場遭逮，陳男坦承因好笑轉發貼文，外界看到畫面則好奇為何陳男坐輪椅，原因曝光。

陳姓男子抵達機場遭警方逮捕，他因在日本扭傷腰部，全程由地勤人員推輪椅行進。（圖／記者石明啟攝影）

「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘口水」，網友在《threads》上發文，事後總統府出面澄清並報警，呼籲外界勿轉傳未查證訊息。案經刑事局追查IP位址，鎖定發文51歲的盧男，以及轉發貼文41歲的陳男。

盧男在接獲通知後，已於11日到案說明，陳男則在日本旅遊，今（12）日下午返抵國門時，在機場遭到警方逮捕，他認了因為覺得反串文好笑轉發，不理解犯了什麼法，「現在連發自己覺得好笑文章，都不可以，台灣現在變成這樣」。

陳姓男子入境全程坐輪椅，引起網友好奇。（圖／翻攝三立新聞臉書）

陳男面對大陣仗媒體追問，全程都由地勤人員推輪椅行動，畫面曝光後，不少人好奇陳男為何坐輪椅；據了解，陳男前往日本東京旅遊時，因為不慎扭傷腰部，所以才坐輪椅入境。後續，陳男接受警詢後，與盧男皆被依社維法送辦裁處。

