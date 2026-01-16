蕭美琴社群跳撒嬌舞 蔡英文「回3字」驚呆11萬網友：連小英都會用

前總統蔡英文卸任後，仍活躍在社群平台。資料照，廖瑞祥攝



前總統蔡英文卸任後持續在活躍社群網路，除了日前轉發韓星宋仲基的貼文吸引網友關注，昨天（1/15）還在副總統蕭美琴上傳的「撒嬌舞」影片底下留言3個字，按愛心數超過11萬，比原po蕭美琴的還多，網友直呼「小英你是退休之後每天在滑脆嗎？」

蕭美琴昨在Threads分享和「青年百億海外圓夢基金計畫」青年互動的影片，除了分享海外經驗，還配合青年做出動漫《進擊的巨人》「獻出心臟」的動作，還大跳韓團流行的「撒嬌舞」，影片將近148萬次瀏覽，7.9萬名網友按愛心；然而蔡英文在底下留言「留友看」（指留給好友看），瞬間成為焦點，高達11萬人按愛心。

針對蔡英文常常在社群「海巡」，其他網友紛紛留言「小英你是退休之後每天在滑脆嗎」、「誰懂在這篇看到蔡英文留這句的衝擊感」、「總統已經學會活網發言了」、「留友看總統級的留友看」、「這部影片有趣程度100％，蔡英文總統級留友看搞笑程度1000000000％」、「咪琴跳了半天，按讚數竟然沒這三個字高」。

