蕭美琴稱「得道者多助」 蘇一峰酸：綠9年斷10邦交國執政很失德

副總統蕭美琴7日出席在比利時歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會、並發表演說，這也是首次有我國現任副總統現身歐洲議會。事後蕭美琴臉書發文，引用孟子名言「得道者多助」喊話台灣人堅定走在正道上，就會得到更多國際的支持與認同。對此，胸腔科名醫蘇一峰傻眼地說，民進黨執政9年多就斷了10個邦交國，「看起來民進黨之執政很失德」。

副總統蕭美琴日前出席IPAC峰會發表演說。（圖／外交部提供）

蕭美琴今（9）日上午臉書發文提到，這次奉賴清德總統指派，應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的邀請，出席11月7日在歐洲議會舉行的布魯塞爾年會，並由外交部長林佳龍陪同前往。

蕭美琴表示，在演講中，我以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題目發表演說，當中我特別強調，台灣不僅是全球高科技製造及民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員。

蕭美琴這趟出訪由外交部長林佳龍陪同。（圖／AP）

蕭美琴說，她在演講中提到，孟子曰：「得道者多助」，台灣人那麼善良，那麼熱愛自由，那麼努力且願意為世界作出貢獻；我們走在正道上，就會獲得國際更多的認同與幫助。

胸腔科名醫蘇一峰在臉書發文表達看法。（圖／蘇一峰臉書）

對於蕭美琴的心得與想法，蘇一峰也在臉書發文表達看法。蕭美琴大喊「得道者多助」，然後台灣只剩下12個邦交國，民進黨任內斷交10個邦交國，看起來民進黨執政很失德。

