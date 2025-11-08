蕭美琴突現身歐洲議會 ! 罕見以副總統身份在布魯塞爾演說 外媒：恐再激怒北京
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴8日突訪比利時布魯塞爾，在歐洲議會出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，強調「台海和平對全球穩定與繁榮至關重要」，呼籲歐盟深化與台灣在可信供應鏈與AI科技領域的合作。這是台灣副總統層級官員近年來罕見出訪歐洲，外媒普遍認為，此舉可能再次觸怒北京。
根據《路透》和《美聯社》報導，蕭美琴在峰會中指出：「歐洲曾在砲火中捍衛自由，而台灣在壓力下建構民主。」她強調，國際社會反對任何以武力改變現狀的立場「不容小覷」，呼籲歐盟與台灣共同建立「奠基於信任、透明與民主價值」的科技生態系統，以應對中國干擾全球供應鏈的行為。
會議共有來自德國、西班牙等約24國、50名議員參加。蕭美琴將中國對台的網路攻擊與海底電纜破壞，比喻為歐洲自俄烏戰爭以來所面臨的「混合式攻擊」，強調儘管台灣被排除在多數國際組織之外，仍持續參與人道援助與全球標準制定。
總統府表示，此行由外交部長林佳龍陪同，行程因安全考量高度保密。據傳，蕭美琴去年以副總統當選人身分訪捷期間，曾遭中國特工監控與企圖製造車禍，捷克官方後來證實此事。
《Euractiv》指出，此次受邀為IPAC歐盟共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）與庫塔（Bernard Guetta）發出的正式邀請，但蕭的行程直到抵達歐洲議會前不久才公布。由於IPAC以「會員活動」名義舉辦，而非歐洲議會主辦，不需議會批准講者名單，因此，部分歐洲官員事前並不知情。
南華早報報導，目前尚不清楚歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）是否提前獲知蕭美琴的演說安排。中國駐歐盟使團截至目前尚未回應置評請求。
《路透》指出，台灣在歐洲僅與梵蒂岡維持正式外交關係，但英國、法國、立陶宛、波蘭等國無視北京抗議，仍允許台灣高層官員訪問。歐洲媒體認為，蕭美琴此行標誌著台歐關係正進入「實質深化」的新階段。
同時，外交部長林佳龍9月已兩度訪歐，先後造訪奧地利、捷克、波蘭與義大利，強調「歐洲工作小組」正在推進雙邊合作。前總統蔡英文預計下週也將前往德國柏林發表演說，顯示台灣對歐外交布局的節奏明確、步步推進。
倫敦智庫「查塔姆研究所」（Chatham House）亞太計畫主任布蘭德（Ben Bland）分析指出，儘管歐盟與台灣缺乏正式外交關係，但在美中競爭加劇的背景下，雙方合作潛力巨大。他警告，一旦台海爆發衝突，對歐洲的衝擊可能遠超俄烏戰爭，因為台灣在全球半導體與電子產品供應鏈中扮演關鍵角色。
