蕭美琴突破外交赴歐洲議會演說！中共怒批「台獨頭面人物」闖關

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

在賴清德總統指派下，副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，於比利時首都布魯塞爾應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，簡稱 IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，蕭美琴並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表演說，成功突破外交。

蕭美琴副總統「突破外交」赴歐洲議會演說。（圖／范雲臉書）

陪同出席的民進黨立委范雲表示，蕭美琴於歐洲議會向IPAC五十多名國會議員演講「為何台灣重要」後，全場起立鼓掌、欲罷不能，並紛紛要求合照，驚喜這名神秘嘉賓所帶來的旋風。范雲說，這是台灣外交史上第一次有現任副總統訪歐，並在歐洲議會發表演說，她很榮幸在現場見證這個重大突破時刻。

范雲指出，她是以台灣共同主席身分出席 2025 IPAC高峰會，這是台灣首次以會員國身分出席，也是第一次有國會議員到歐洲議會開會，意義非凡。至於IPAC是全球唯一以「對抗中國擴權」為核心的跨國議會聯盟，是由43國一共290名跨黨派國會議員組成，對台灣相當支持。

對於蕭副總統的突破外交，中國大陸駐歐盟使團8日發表譴責聲明「反華組織 IPAC 在歐洲議會大樓召開年會，歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等台獨頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會，並進行台獨分裂活動，此舉嚴重損害中方核心利益、嚴重違反一個中國原則、嚴重干涉中國內政、嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨堅決反對，向歐方提出嚴正交涉。」

