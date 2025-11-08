蕭美琴突訪歐氣死中國？學者談台灣「愛喊突破」隱憂：關稅、軍購還在卡
副總統蕭美琴5日突現身於魯塞爾舉辦的IPAC（Inter-Parliamentary Alliance on China）年度峰會，向歐洲議員發表「突破性演說」，創下我國首位現任副總統踏入歐洲議會、在外國議會公開發表演講的紀錄。對此，旅美學者翁履中今（8）日上午在臉書以「副總統登歐洲議會演說，戰貓外交大突破？！」為題分析，戰貓出擊讓台灣在歐洲議會「場地內」完成一場高能見度的外交操作，這對兩岸關係來說是樂觀與風險並存。
翁履中指出，蕭美琴罕見在歐洲議會發表演說，其中一個關鍵是，這是IPAC的閉門活動，並非歐洲議會的官方安排，政治含金量要看「後續反應」。若北京抗議後，歐洲議會官方澄清不知情、「只是租借場地」，代表多數勢力仍保守願意私下支持台灣，但並不支持台灣在國際舞台動作太大；反之，若議會高層選擇沉默以對，或釋出支持台海和平的制度性語句，這場登台才能算有意義的突破。
翁履中點出，台灣面對當前的挑戰，此刻需要的不是外交大秀，而是可累積的槓桿，雖歐洲對台灣政治同情充足，但制度化進展卻步步為營，台灣與歐盟之間的雙邊投資協定（BIA）談不動，這也突顯台灣在「外交敘事」上的隱憂，台灣太喜歡也太習慣用「突破」包裝「製造出來的片刻外交高光畫面」，更重要的是務實外交互動其實仍然停滯不前。他列舉，如台美關稅談判、對美軍購延宕、半導體的歐洲的方案何時端得出來等，歐洲對中國的經貿依賴與政治顧慮不會因一場演說改變，真正能撬動決策的是把「支持台灣」設計成「降低歐洲風險」的工程，並把成本降到會員國可以承受。
但翁履中也說，媒體說的「突破」並非全無道理，副總統於歐洲議會場合發聲具象徵效果，但這對台歐來說都是壓力測試，後續布魯塞爾與北京的互動，將驗證台灣在歐洲是不是真的有穩定的支持，若歐洲議會選擇切割，台灣恐得準備面對「偷渡進場」的副作用。他強調，外交是長期的信任堆疊，台灣當然需要信心，但真正能讓民眾安心的，是那些能「落袋為安」的成果，如關務簡化、技術互認、供應鏈韌性專案等，屆時這些一條條兌現，就算沒有掌聲，人民也會感受到政府的作為。
文末，翁履中提醒，歐洲的節奏也很關鍵，當中不乏對台友善的議員，但行政部門講的是風險控管，當美中競爭已是歐洲的「外在風險」，台灣的最佳策略是把自己定位成「風險降低器」，而非「放大器」。蕭美琴此次演說有新聞價值，提供了情緒上的鼓舞，但明天的挑戰是否因此減輕，取決於方向是否務實、動作是否能轉化為制度。他總結，「外交人員辛苦了，政府也在努力，關鍵在於方向要對，才能不流於表演；步驟要穩，才能事半功倍，真正守住台灣利益。」
