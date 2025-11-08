蕭美琴突訪歐演說 中國第一時間回應：憤慨、堅決反對

副總統蕭美琴在歐洲議會舉行的IPAC大會上發表專題演說。美聯社



我副總統蕭美琴週五（11/7）現身歐洲議會並發表專題演說。中國駐歐盟使團今早（11/8）發布聲明表示，此舉「嚴重衝擊中歐政治互信」，中方「強烈憤慨、堅決反對」。

中國駐歐盟使團今日在官網透過問答形式回應蕭美琴訪歐一事。聲明中說「反華組織」IPAC（對中政策跨國議會聯盟）在歐洲議會大樓召開年會，「歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等台獨頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行台獨分裂活動，此舉嚴重損害中方核心利益」。

聲明中說，此舉「嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉」。

聲明進一步強調，台灣問題是「中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線」，並聲稱「一中原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則」，也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。中方要求「停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響，以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局」。

