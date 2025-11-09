蕭美琴站上歐洲議會演講 林佳龍曝：很多人都哭了

副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說 圖：外交部 / 提供

副總統蕭美琴於7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並發表專題演說，外交部長林佳龍今（9日）於臉書表示，這次出訪任務高度機敏，為避免中國掌握情資或施壓干擾，全程在高度保密下籌辦，並透露「當蕭副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。」

林佳龍指出，此行象徵台灣外交邁出歷史性的一步，我國副元首首度訪問非邦交國並進入歐洲議會發表演說，也顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段。蕭美琴應IPAC歐洲議會共同主席Miriam Lexmann及Bernard Guetta之邀，以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，強調台灣身處民主前線，是全球先進科技製造與民主供應鏈的關鍵角色，也是負責任的國際夥伴。蕭美琴特別感謝IPAC及各國議員長期堅定支持台灣，並期盼未來能在貿易、科技及全社會韌性等領域持續深化與IPAC夥伴的交流合作，共同為一個更加民主、和平、穩定且安全的世界努力。

林佳龍說，自上任外長以來，他已四度訪問歐洲，今年9月更於短時間內折返的方式兩度率團訪歐。「我相信這些密集互動不僅強化雙邊信任，也為此次副總統訪歐奠定良好基礎。」近年來，台歐在半導體、晶片設計、人工智慧、人才培育與文化交流等面向合作成果豐碩。在賴總統提出的「價值外交」願景下，外交部積極推動「總合外交」與「三鏈戰略」，透過榮邦計劃，讓台歐關係在共同價值基礎上不斷深化合作，成為互相增強的「加值外交」。

林佳龍提到，由於這次出訪任務高度機敏，為避免中國掌握情資或施壓干擾，全程在高度保密下籌辦。他要特別感謝賴清德總統全力支持和充分授權，在籌備期間多次指示任務方向並親自主持行前會議；也要感謝歐洲友好議員們的善意，以及外交部次長吳志中、歐洲司與駐歐盟兼駐比利時代表處團隊以及駐英國和駐德國代表處的通力合作，正因大家同心協力、將士用命、全力以赴，才讓這次任務圓滿成功。

林佳龍強調，能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀。「當蕭副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了」。他相信，在這段時間的努力與突破所建立的新模式之上，台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能性，讓民主夥伴關係更穩固、讓台灣在國際舞台上更自信前行。

外交部也發布新聞稿指出，這次蕭美琴副總統與林佳龍部長抵達時，歐洲議會總務長Miriam Lexmann與歐洲議會外交委員會議員Bernard Guetta以IPAC歐洲議會共同主席的身分歡迎。IPAC執行主任Luke de Pulford也表達對蕭美琴接受邀請訪問的感謝。

外交部表示，IPAC歐洲議會共同主席Lexmann為蕭副總統演講引言，肯定台灣蓬勃的民主發展，很榮幸在去年IPAC台北年會會晤賴清德總統及蕭美琴副總統，並在今年邀獲蕭美琴副總統親臨演講。蕭演講結束後，與多位IPAC與會成員及多名老友致意互動。另擔任IPAC比利時共同主席的比利時眾議院外交委員會主席Els Van Hoof，特別在蕭美琴一行抵比國時接機歡迎。

外交部說，IPAC是成立於2020年6月的跨國議會組織，由全球各國國會及歐洲議會民選議員組成，目前計有43國國會及歐洲議會逾290名跨黨派國會議員參與。IPAC主要關注中國對民主國家造成的挑戰，並推動各國立法防止中國政治及經濟滲透脅迫。IPAC對台海和平穩定高度支持，並呼籲各國反制中國對聯合國第2758號決議的扭曲。外交部對於IPAC對台灣的堅定支持表達誠摯感謝。

