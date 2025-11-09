蕭美琴站上歐洲議會講台演說 林佳龍曝祕辛：很多人都哭了

副總統蕭美琴日前應邀赴比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，成為首位進入歐洲議會殿堂發言的台灣副總統。外交部長林佳龍表示，「能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀」，更透露當蕭站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。

林佳龍今（9）日在臉書指出，很榮幸陪同蕭美琴出訪歐洲，並透露蕭此行是在賴清德總統指派下，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」在歐洲議會舉辦的年會，並發表演說。

林佳龍表示，此行象徵台灣外交邁出歷史性的一步，我國副元首首度訪問非邦交國並進入歐洲議會發表演說，也顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段；林也提及，自上任外長以來，他已4度訪問歐洲，今年9月更於短時間內折返的方式2度率團訪歐，相信這些密集互動不僅強化雙邊信任，也為此次副總統訪歐奠定良好基礎。

林佳龍說近年來，台歐在半導體、晶片設計、人工智慧、人才培育與文化交流等面向合作成果豐碩，在賴總統提出的「價值外交」願景下，外交部積極推動「總合外交」與「三鏈戰略」，透過榮邦計劃，讓台歐關係在共同價值基礎上不斷深化合作，成為互相增強的「加值外交」。

由於這次出訪任務高度機敏，林佳龍透露，為避免中國掌握情資或施壓干擾，全程在高度保密下籌辦，也要特別感謝賴總統全力支持和充分授權，在籌備期間多次指示任務方向並親自主持行前會議，也感謝歐洲友好議員們的善意，以及外交部吳志中次長、歐洲司與駐歐盟兼駐比利時代表處團隊以及駐英國和駐德國代表處的通力合作，正因大家同心協力、將士用命、全力以赴，才讓這次任務圓滿成功。

「能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀」，林佳龍表示，當蕭美琴站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了，也相信在這段時間的努力與突破所建立的新模式之上，台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能性，讓民主夥伴關係更穩固、讓台灣在國際舞台上更自信前行。

