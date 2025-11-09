蕭美琴站上歐洲議會講台演說 賴清德出聲了

副總統蕭美琴日前應邀赴比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，成為首位進入歐洲議會殿堂發言的台灣副總統，並於今（9）日上午返抵國門。蕭美琴在機場也說明此行意義，並表示是奉賴總統指派。而賴清德也在臉書發聲了。

賴清德說，感謝蕭美琴副總統接受重任，也感謝 IPAC 的邀請，讓我國副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。

他指，昨晚，蔡英文 Tsai Ing-wen前總統也啟程前往歐洲，應邀前往德國出席首屆「柏林自由會議」，祝福蔡總統此行圓滿順利。賴清德也感謝第一線外交人員的努力，並強調台灣是國際社會可信賴的夥伴，將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

蕭美琴返國後說，此行奉總統賴清德指派應IPAC邀請出席峰會，並由外交部長林佳龍陪同。她代表台灣在台灣專題場次中，向歐洲各國議員、公民團體與媒體分享民主故事，希望國際社會能更理解、支持台灣。蕭指出，IPAC是由歐洲議會與多國國會議員組成的跨國平台，長期以來是台灣最堅定的夥伴，不僅力挺台灣的國際參與，也積極呼籲維護台海和平與區域穩定。

