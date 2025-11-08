蕭美琴籲歐洲議員挺台灣 強化台歐供應鏈與AI合作

美聯社報導，台灣副總統蕭美琴7日罕見地在布魯塞爾向一群國際議員發表演說，她呼籲歐盟加強與台灣的安全與貿易關係，並在面對中國與日俱增的威脅下支持台灣的民主。

蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」(台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴)為題發表演說。

蕭副總統表示，台海和平對全球穩定與經濟持續至關重要，國際社會對任何單方面以武力改變現狀的反對，再如何強調都不為過。

她並在全場的起立鼓掌中補充說，在一個日益分裂、動盪和威權主義抬頭的時代，這場會議證明了至關重要的事─民主國家即便相隔遙遠也不孤單。「我們在價值觀上不孤單，在面對挑戰時也不孤單」。

蕭副總統也呼籲包括德國與西班牙等各國議員，加強與台灣可信賴的供應鏈和人工智慧(AI)技術合作。

就像美國在內的大多數國家一樣，歐盟成員國與台灣沒有正式的外交關係，並奉行「一個中國」政策。但歐盟與台灣共享民主價值與密切的貿易關係，歐盟反對中國以武力解決與台灣的爭端。

蕭副總統並提到台灣遭受中國的網路攻擊、以及海底網路纜線被切斷，與歐洲國家在俄羅斯入侵烏克蘭之後所面臨的混合攻擊有相似之處，表示「歐洲在炮火下捍衛自由，台灣則在壓力下建立民主」。

雖然蕭美琴並未在歐洲議會的全體會議上正式發言，但她的訪問仍激怒中國。

中國駐歐洲代表團今天(8日)發表聲明，批評歐洲議會在中國反對下，仍同意蕭副總統和其他「台獨」領袖人物進行「分裂活動」，表示中國對此表達強烈憤慨，並已向歐洲方面提出嚴正交涉。

副總統蕭美琴這次訪問是IPAC舉辦的會議的一部分，這個全球性組織是由數百位議員組成，他們的目的是強化對中國相關政策的協調，並遊說國際社會在對中國的關鍵議題上採取統一行動。

來自20多個國家的大約50位議員，出席了這場7日在布魯塞爾舉行的活動。

在先前有報導指出，中國特務曾密謀要在蕭美琴去年以副總統當選人身分訪問捷克時衝撞她的座車後，這次的訪問與演說基於高度的安全考量一直保密。捷克官員後來表示，中國特務曾跟蹤蕭美琴，並計劃對她進行威嚇性的人身行動。

倫敦智庫皇家國際事務研究所(Chatham House)亞太事務主任布蘭德(Ben Bland)上個月曾發表分析指出，儘管缺乏正式的外交關係，但在面臨美中競爭日益加劇下，歐盟和台灣可以在深化聯繫上做得更多，來達到互利共贏。

他指出，有鑑於台灣在半導體與電子產品供應鏈的主導地位，任何有關台灣的衝突都可能比俄羅斯入侵烏克蘭，對歐洲造成更具嚴重破壞的影響。

布蘭德表示，歐洲國家無法阻止北京加劇施壓台灣，但可以幫助維持、甚至是強化台灣的全球連結，並分享如何保持韌性的經驗。(編輯：宋皖媛)