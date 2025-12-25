即時中心／林韋慈報導

副總統蕭美琴今（25）日在臉書發文，先祝福大家在充滿溫暖與祝福的耶誕佳節中，心靈富足、滿懷喜樂，也期盼台灣平安順遂。隨後，她轉發國防部貼文指出，根據北美航太防衛司令部（NORAD）的資訊，有不明飛行物越過台灣上空，國防部全程掌控週邊海空域狀態。經查證，該「不明物」正是聖誕老人駕著雪橇，帶著平安與祝福的禮物飛抵台灣。





國防部昨（24）日在X平台發布貼文表示，根據NORAD提供的訊息，耶誕老人已飛越台灣上空，約在上午10點41分經過台北。期間，台灣國防部對週邊海域與空域保持全面監控，確保一切安全。

廣告 廣告

蕭美琴趣味轉發貼文表示，國防部全程掌控周邊海空域狀態，經查證為耶誕老人駕雪橇送來平安與祝福的禮物，為寒冷的耶誕節增添一絲暖意。

貼文一出，網友紛紛留言祝福副總統耶誕快樂，也希望台灣順遂平安；也有人表示，「用聖誕老人來說明空防，其實有點硬！表面看起來可愛，實際上是在傳達台灣海空域掌握得很清楚。笑笑地傳訊息：天空有主人，不請自來的一樣看得到。」





原文出處：快新聞／蕭美琴耶誕節突PO文「不明物飛越台灣上空」 真相曝光

更多民視新聞報導

藍營強行三讀「停砍年金」 行政院定調「不副署或釋憲」

台鐵人歡呼！明年起員工可享「生日假」 夜點費也調升了

藍白共推「台灣未來帳戶」 邱議瑩樂觀其成：但請別惡擋財劃法

