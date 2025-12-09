蕭美琴肯定青年看見問題並行動 10次打擊3次安打就很了不起 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

副總統蕭美琴今（9）日上午出席「NOWNEWS 跨世代 2025 AI 青年力國際論壇」，肯定現場青年團隊以自身觀察提出具體公共議題解方。她指出，青年不僅看見問題，更願意採取行動，是推動社會進步的重要力量，也期許下一代具備強大解決問題的能力，「讓世界開始改變」。

蕭美琴抵達後逐一聽取團隊簡報內容，並特別回應近期國際發布的「全球AI指數」排名，指台灣位居第16名，在政府策略及數位基礎建設方面表現突出，但在高階人才培育、商業創新生態及開發實力仍有待提升。她表示，看見青年提出創意與技術整合方案，「讓我對未來充滿信心」。

蕭美琴提到，青年提案涵蓋交通安全、學校環境改善、綠能交通、YouBike吸引力、古蹟維護、傳統市場活化以及社會溝通等面向，均是貼近生活、攸關民眾需求的議題。她鼓勵青年從周遭開始觀察問題，透過資料收集、政策推演、模型運算等方式，提出更具建設性的方案。

蕭美琴分享到自身經驗指出，求學時期也曾希望透過政策改變世界，過程面臨挫折在所難免。她以世界棒球賽投手表現為例說明，10次打擊中有3次安打成功就是優秀表現，期勉青年不要因被否決就放棄，「若10個建議中有3件被重視、採納並落實，那就非常了不起」。

蕭美琴也提醒，政策不可能僅仰賴單一解方，改善其中一群使用者權益時，往往會產生對另一群體的影響，真正的政策應能平衡利害關係並補足後續衝擊。

蕭美琴特別點名會中團隊提出「資訊整合、數據回饋與模型模擬」的想法，認為在交通、規劃、移動效率等議題上皆能落實。例如透過虛擬動線模擬評估行人便利性，再延伸至公車、機車、長者與親子通行需求，才能讓公共政策更圓滿。

蕭美琴表示，青年具備創意、科技思維與數據能力，只要持續提出問題、提出解方，就能讓社會逐步改善。她也期望青年能將提案深化，透過跨部門合作、科技驗證與社會實踐，讓創新真正轉化為生活中的改善。

