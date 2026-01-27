蕭美琴自嘲當年走錯路 盼高教大聯盟打破迷惘

台灣國立大學系統於27日舉行「15校跨域共榮合作典禮」。（馮惠宜攝）

台灣國立大學系統於27日舉行「15校跨域共榮合作典禮」，副總統蕭美琴應邀見證並致詞。（馮惠宜攝）

台灣國立大學系統於27日舉行「15校跨域共榮合作典禮」，宣布規模由11所正式擴增至15所。副總統蕭美琴親臨見證，致詞時更幽默自曝，大學選填志願時興趣是「數學」與「化學」，完全沒想到人生會有如此巨大的轉折，甚至笑稱「有時會後悔當年是不是走錯路」，以此勉勵現代學子透過跨校資源整合，在動盪的世界中找到未來方向。

台灣國立大學系統自民國110年成立以來，透過教學、研發、國際、圖書館、USR、體育及地方創生等7大工作圈落實資源共享。此次新增金門大學、台北市立大學、東華大學及宜蘭大學，版圖橫跨11個縣市，服務近12萬名學子與5000位教師。系統主席、中興大學校長詹富智強調，目前已推動多項實質福利，包括每學期兩門跨校選修免學分費，吸引逾700人次修課，並開放跨校雙主修、輔系，透過AI醫療、太空通訊等應用，協助學生發展「斜槓」專長。

廣告 廣告

蕭美琴指出，面對AI與科技光速變遷，年輕人難免對主修選擇感到迷惘，國立大學系統的核心價值即在於「打破校園圍牆」，協助學生找到與未來的連接點。她進一步連結賴清德總統提出的「100億青年海外圓夢基金」，讚許系統跨越地理限制延伸至離島與東部，落實高教資源平權。

立委何欣純亦到場期許各校扮演城市治理智庫，蕭美琴期許台灣國立大學系統能持續作為學生最強的後盾，培育出具備「解決複雜問題能力」且能與世界自信對話的下一代，讓世界透過這群擁抱創意思維的青年看見台灣。

【看原文連結】