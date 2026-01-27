蕭美琴自曝大學志願 她笑：有時會後悔是否走錯行

副總統蕭美琴今（27日）出席「台灣國立大學系統15校跨域共榮合作典禮」。翻攝自蕭美琴FB



副總統蕭美琴今（27日）出席「台灣國立大學系統15校跨域共榮合作典禮」，提到未來教育佈局，她透露自己大學選填數學和化學，沒想到後來從政，人生就此改變，「有時候會後悔，當年是不是走錯行。」她也說，年輕人面對未知且快速變動的世界難免徬徨，但她也看到大學組成教育國家隊積極應對，肯定教育家培育下一代的責任。

台灣國立大學系統係由中興大學2021年倡議成立為首，號召台中教育大學、台體大、聯合、暨南、彰師大、虎尾科大、嘉大、高大、屏大、台東大、金大、東華、宜大及北市大等15間大學參與，總計匯聚近12萬名學生、5千位教師成「教育國家隊」，今日特地在中興大學舉辦跨域共榮合作典禮，並邀請副總統蕭美琴出席。

蕭美琴致詞時提到，總統賴清德就職演說曾擘劃台灣的未來，希望要有立足太空與海洋的企圖與心胸，目前科技正快速改變全球生活，高等教育也隨之改變，因此讓年輕人找到適合自己志向、與未來工作發展連結成為學習主軸。

對此，蕭美琴表示，今日與會的眾人都在各領域發揮專長，也可能很早就確立自己的方向，但自己以前大學志願填的是有興趣的數學與化學，「沒想到我的人生後來做了完全不一樣的改變，有時候會後悔，當年是不是走錯行。」

蕭美琴提到，年輕人面對世界動盪與快速變化，很可能徬徨不安，不知如何決定未來方向，因此，台灣國立大學系統成立的教育國家隊能跨校合作，提供跨校課程選修及國際合作，培養學生擁有解決複雜問題的能力，擴大視野與多元機會，好讓學生更有自信、勇敢且專業地面對世界，而這也是「青年百億海外圓夢基金計畫」最重要的精神。

對於台灣高等教育未來，蕭美琴提到總統曾提到，台灣要有競逐太空與探索海洋的企圖與胸襟，如今「台灣國立大學系統」就提供年輕人對未來的不同想像，找到自己有興趣投入跨領域科目，譬如醫學院學生學AI，軍事專業的學生可學太空與通訊等等，培養多元整合能力。

