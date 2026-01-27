中部中心／黃毓倫、羅宇翔、SNG 台中報導

副總統蕭美琴與立委何欣純，受邀參加國立大學跨域共榮合作典禮，透過15校合作，學生可以跨校選課、跨校雙主修，何欣純致詞時笑稱，彷彿來到學術界的大聯盟。對於外界關心台中市長選戰，最新民調顯示，何欣純與潛在對手差距越來越小，何欣純說任何民調對她來說，是鼓勵也是鞭策。

副總統蕭美琴、民進黨立委何欣純，來到中興大學，參加國立大學，15校跨域共榮合作典禮，見證台灣高等教育，邁入新的里程碑。

廣告 廣告

副總統蕭美琴：「世界看見台灣，不只是來自我們的科技實力，更是因為我們擁有一群，具備創新思維，而且願意擁抱世界的年輕世代，期許台灣國立大學系統，能夠持續深化跨校合作，成為學生最強的後盾。」

立委（民）何欣純：「最近很夯的冠軍之路，職棒的術語來講，我今天好像來到我們，學術界的大聯盟，如果有機會我可以成為市長，我也希望非常能夠借重各位校長，各位老師們的寶貴經驗。」

何欣純笑說，彷彿來到學術殿堂的大聯盟，不是沒有原因，透過15校合作，跨校選課、跨校雙主修都不是問題！





蕭美琴與何欣純合體 參加15校跨域共榮合作典禮

何欣純積極備戰台中市長選戰，近期民調與潛在對手差距越來越小。（圖／民視新聞）









中興大學校長詹富智：「我們聯盟中我們是提供給，每一個學校每一個學生，每個學期可以有兩門課免費，第二個就是我們15個學校之間，可以跨校雙主修。」

何欣純下一步劍指台中市長大位，致詞不忘爭取教育界的支持，而最新公布的美麗島民調則顯示，她與潛在對手的差距越來越小，尤其是年輕族群的支持度越來越高。

立委（民）何欣純：「任何的民調數據我都尊重，那也對我來講，是一個鼓勵跟鞭策，第一個我在年輕族群，是大幅成長的，那我的整體的民調的趨勢，是往上成長的。」





蕭美琴與何欣純合體 參加15校跨域共榮合作典禮

國民黨陣營楊瓊瓔與江啟臣仍在上演姊弟之爭，兩人勤打陸戰爭取選民支持。（圖／民視新聞）









就在國民黨還在上演楊瓊瓔與江啟臣姊弟之爭時，何欣純的民調已經悄悄上升，對於是否換黨執政這題，也在誤差範圍內，讓何欣純更有信心，往市長之路邁進！





原文出處：蕭美琴與何欣純合體 參加中興大學等15校跨域共榮合作典禮

更多民視新聞報導

力拚翻轉台中! 何欣純連3週辦座談會傾聽民意

何欣純廟口座談直搗藍營票倉 國黨＂姊弟之爭＂拚提名

何欣純參訪台中海線景觀餐廳 老闆獻策：大甲不只有鎮瀾宮

