蕭美琴與蔡英文相繼訪歐 賴總統指台灣是國際可信賴夥伴

副總統蕭美琴結束訪歐行程今天清晨搭機返台，前總統蔡英文八日晚間搭機出訪德國出席「柏林自由會議」。總統賴清德今天表示，台灣是國際社會可信賴夥伴，將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

賴總統今天透過臉書發文表示，謝謝蕭副總統接受重任，也感謝「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」的邀請，讓蕭副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。

賴總統提到，八日晚間前總統蔡英文也啟程前往歐洲，應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」，祝福她此行圓滿順利，持續深化台灣與民主夥伴的合作。

賴總統進一步指出，感謝所有第一線外交人員的努力，持續替台灣在國際舞台上堅定前行。台灣是國際社會可信賴的夥伴，將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。