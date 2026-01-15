政治中心／楊思敏、董子誠 台北報導

日前副總統蕭美琴邀請，參與百億海外圓夢基金計畫的青年見面，她分享自己的海外經驗，年輕人則是教她現在最流行的拍照pose，還跳了當紅的韓國"撒嬌舞"。蕭美琴雖然一臉疑惑，但還是很配合，跟著大家又是跳舞、又是自拍，逗得年輕人哈哈大笑。

副總統蕭美琴低頭看影片，一臉茫然，看向年輕人，驚覺不妙...

擺出無辜表情、撒嬌pose，蕭美琴跟著年輕人，跳現在最紅的韓團撒嬌舞，笑翻全場。

蕭美琴與青年交流！鼓勵海外圓夢 年輕人教跳韓團「撒嬌舞」

蕭美琴與年輕人用最流行的pose拍照。（圖／蕭美琴Youtube）嘴上說不知道，但很配合，還擺出動漫進擊的巨人動作和流行的高角度拍照。玩自拍時，貓派的蕭美琴還要求貓咪濾鏡，相當逗趣。

日前她邀請參加青年百億海外圓夢基金計畫的15到30歲青年見面，可不是只有拍短片，更重要的是，聆聽年輕人海外交流心得，也分享自己過去擔任駐美代表的經驗。

蕭美琴與參與青年百億海外圓夢基金計畫的年輕人見面。（圖／蕭美琴Youtube）她說：「實體體驗是很重要，你要去到現場，才有這種人跟人的溫度，你們都是能夠作為台灣跟世界橋梁的人。」

蕭美琴鼓勵年輕人多利用政府資源，到外面世界追夢，也為台灣搭起更多國際橋梁。

