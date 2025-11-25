蕭美琴花20分鐘狂掃日貨…見「超市1幕」猛拍！日本人讚：台日友好

政治中心／陳慈鈴報導

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」明確表態，被解讀支持台灣，引起中國當局強烈反彈，19日宣布「暫停進口日本水產品」，隨後威嚇手段更是盡出。台灣方面，總統賴清德貼出午餐大啖日本壽司的照片，享用來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，在台日引發廣大迴響。副總統蕭美琴於24日晚間曬出一段逛日系超市的影片，力挺日本，期間還驚見一幕，忍不住拿起手機狂拍。

蕭美琴於24日深夜在《Threads》發文，表示自己忙碌一整天，終於趕在超市關門前來支持日本水產跟其他日本產品。距離超市關燈前只有20分鐘，已經忍耐很久沒逛超市的她，整個消費過程不從容但也不匆忙，快速俐落，採購順利。

蕭美琴還貼出了逛超市的畫面，可以從中看到她購買了北海道生食級干貝、納豆、日式點心，還有知名的日本拉麵店調理包及冷凍食品。採買期間，她還發現賴清德吃北海道帆立貝的畫面，被畫成插圖當成相關產品的宣傳，上面還寫著「台日友好」。這也讓蕭美琴當場停了下來，拿出手機記錄下這一幕。

蕭美琴下班衝日系超市，花20分鐘狂掃日貨。（圖／翻攝自Threads @bikhimhsiao）

身為貓派的蕭美琴，還發現了一款點心，包裝不僅印著貓咪，還有貓咪的腳印，可愛的畫面瞬間吸引住她的目光，當場拿起來細看。這一幕也被網友截圖下來，共鳴感十足，不禁喊道「貓奴會注意到的點」、「貓奴看到貓咪的圖都會很開心」。

貼文曝光後，台灣網友紛紛表示，「台日友好，吃爆日本水產」、「咪琴行動派的」、「敲碗下一集！美琴日料小廚房」、「咪琴這個助攻，這禮拜假日要大爆滿了」；有日本網友也現身留言區表示「非常多謝臺灣國民！臺日友好！」

