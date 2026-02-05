蕭美琴見「1動漫角色」秒喊陳其邁 甜告白「台灣花媽」！

政治中心／江姿儀報導



副總統蕭美琴先前與青年交流，跨越世代鴻溝，挑戰多項年輕人流行事物，不僅打卡自拍玩可愛濾鏡，還萌跳「撒嬌舞」，親民形象深受年輕人喜愛。今（5日）台北國際動漫節開幕，蕭美琴現身宣傳短影音，接受動漫角色測驗，表示「這比猜外國元首還難」，結果幾乎全猜對，其中她看見「鹹蛋超人」時，直接喊出「這是陳其邁」；猜對「花媽」立花翠時，還逗趣喊「我們的花媽（陳菊）還是比較可愛！」。





今（5日）台北國際動漫節登場，蕭美琴挑戰動漫角色測驗，表示「這比猜外國元首還難」，結果幾乎全猜對。（圖／民視新聞、翻攝自蕭美琴IG）

第14屆台北國際動漫節今（5日）盛大登場，副總統蕭美琴稍早在個人社群釋出相關宣傳影片，指出動漫作品不只是休閒娛樂，而是具備強大渲染力與「韌性」，可貴在於角色成長「能看見對理想的堅持，和面對困境時的勇氣」，「正是我們在現實生活中也需要的力量」。

蕭美琴看見鹹蛋超人，秒猜高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自蕭美琴IG、陳其邁臉書）

蕭美琴發文表示「動漫對我而言是相對新鮮的領域（比起各國元首的姓名，動漫角色確實更具挑戰性 ）」。影片中她接受「動漫角色」隨堂測驗，驚呼「這比猜外國元首還難」，沒想到竟一路過關斬將，連番猜對每個知名動漫角色，包括《火影忍者》漩渦鳴人、《銀魂》坂田銀時、柯南、麵包超人、皮卡丘等。其中一題是鹹蛋超人，蕭美琴見狀聯想到《超人力霸王》降臨高雄冬日遊樂園，直接喊出「這是陳其邁」；還有一題是《我們這一家》的「花媽」，蕭美琴精準拋出角色全名「立花翠」的正確答案，猜完還俏皮表示「我們的花媽（陳菊）還是比較可愛！」。

蕭美琴精準猜對《我們這一家》的「花媽」，甜喊「我們的花媽（陳菊）還是比較可愛！」。（圖／翻攝自蕭美琴IG、民視新聞資料照）









