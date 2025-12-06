蕭美琴視察宜蘭警交管被撞 吳宗憲：專門來幫林國漳輔選

副總統蕭美琴昨（5）日在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時，遭廂型車衝撞，傷勢嚴重。國民黨立委吳宗憲6日質疑，民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班，甚至遭逢意外。

蕭美琴昨到宜蘭視察，林國漳亦有陪同。一名24歲林姓員警執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞到一輛廂型車撞擊，傷勢嚴重。所幸經搶救，暫無大礙。不過，林姓員警家屬批，該員警當天本來休假，突然被召回上班才會出事，沒有別人了嗎？

吳宗憲今直言，從蕭美琴的臉書上可以發現，原來蕭美琴好不容易來一趟宜蘭，不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選。

吳宗憲痛批，民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班，甚至遭逢意外，結果始作俑者蕭美琴跟林國漳，至今臉書沒有任何一句慰問及道歉，為了選舉，你們到底把基層人員當什麼？

吳宗憲說，過去他擔任檢察官，跟警察並肩作戰打擊犯罪，深深理解基層員警的辛苦，但國家並沒有給予應有的照顧，反而把他們當成輔選的工具，甚至執政黨的立法委員在國會不停阻擋在野黨提出照顧警消的相關法案。

吳宗憲最後說，最後還是要再次懇請國人，一起為林姓員警、為我們宜蘭的員警弟兄祈福，期盼他度過難關，早日康復，也希望民進黨高官們看見基層的辛苦，看見宜蘭的需要，不要只是為了選舉才來到宜蘭，宜蘭人都看在眼裡。

