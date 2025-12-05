蕭美琴視察宜蘭金柑產業 倡議「科技農業」助產業升級轉型

副總統蕭美琴到礁溪了解金柑產業。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

副總統蕭美琴五日赴宜蘭，視察當地的金柑（金棗）產業，除肯定金柑的多元化產品開發，包括蜜餞、果乾及面膜等，有效提升了地方產業的附加價值，更明確倡議農業應積極導入科技，以應對產業挑戰，實現轉型升級。

蕭美琴副總分享在花蓮當四瓜大使推廣農產品的經驗，並強調公務行程雖忙，仍堅持「走出辦公室、與基層互動」。她指出，未來農業除了結合觀光與生態教育，科技導入更是關鍵。她表示，農民不應認為AI、晶片等科技遙遠，而是要讓科技成果普及到「百工百業」。面對年輕人口外移和勞動力短缺，如無人機等科技在農業上的應用，將能有效協助產業。蕭美琴呼籲以科技協助農業等產業，應對結構性變化。同時，她也表達了對東部交通改善的關切。

在地方建設方面，蕭美琴也大力推薦陪同視察的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，肯定律師出身的林國漳具備優秀的法學素養，可以貢獻地方。她期盼林國漳能為地方帶來新氣象，並呼籲鄉親給予支持與鼓勵。副總統蕭美琴希望透過此次視察，展現了中央對地方特色產業的重視，並為宜蘭農業勾勒出結合科技、生態與觀光的未來願景。