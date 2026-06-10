蕭美琴視察馬拉卡島開發計畫 盼助帛琉打造觀光新地標

陽光灑落在帛琉海面上，折射出層次分明的湛藍水色，這片美景一向是國際旅客的度假天堂，不過現在台帛合作要把觀光亮點從海洋延伸到陸地，副總統蕭美琴視察外交部「榮邦計畫」指標性的「馬拉卡島開發計畫」，由台灣世曦工程規劃，準備將長堤公園翻轉為觀光新地標。

世曦工程都市計畫技師葉曉蓁說明，「當人們來到這裡的時候，它會是帛琉的一個新的門戶客廳，並且在海岸旁邊，看到目前比較簡易的一個游泳還有排球場，將來我們希望它會是最浪漫的一個景點，而且是一個地標，在星空底下呈現美好的夜景。」

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除了打造陸地上的觀光亮點，台帛雙方更攜手搶攻藍色經濟，副總統蕭美琴隨後來到國家水產中心與硨磲貝復育中心，低頭欣賞台灣技術團深耕多年的養殖成果，未來不僅養殖的臭肚魚、虱目魚能端上桌，也要確保在地需求，兼顧生態和經濟。

副總統蕭美琴說道，「今天（8日）早上不管是長堤公園，現在我們世曦工程團隊有一些對於未來的相關規劃，這些規劃也會持續跟當地的居民來做溝通，也要確保它是符合在地居民的需求。」

協助友邦在生態保育與地方發展之間，創造永續雙贏，為期5天4夜的「帛榮專案」即將告一個段落，台灣正透過工程與水產的堅實技術，深化兩國邦誼，也讓世界看見台帛合作的緊密交流。

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