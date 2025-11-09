蕭美琴親赴比利時演說 林佳龍：我國副元首首度訪問非邦交國

副總統蕭美琴9日自歐洲搭機返台，她在桃園機場表示，台灣的國際處境一直以來都很困難，沒有一件事情是容易的。但我們始終沒有退縮，因為我們相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。更因為有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱困與挑戰中，也要一步一步開創我們的道路。(記者朱沛雄攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕副總統蕭美琴應邀出席對中政策跨國議會聯盟(IPAC)布魯塞爾年會並發表演說，創下外交突破。外交部長林佳龍表示，蕭美琴此行是我國副元首首度訪問非邦交國並登上歐洲議會殿堂發表演說，顯示台歐夥伴關係邁入全新階段，他也指出，為避免中國掌握情資或施壓干擾，本次出訪任務高度機敏，全程均在高度保密下籌辦。

林佳龍今日透過臉書表示，蕭美琴此行是受總統賴清德指派應邀出席，此行也象徵台灣外交邁出歷史性的一步，為我國副元首首度訪問非邦交國並登上歐洲議會殿堂發表演說，顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段。

廣告 廣告

林佳龍說明，蕭美琴受邀以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，強調台灣身處民主前線，是全球先進科技製造與民主供應鏈的關鍵角色，也是負責任的國際夥伴。

林佳龍指出，自他上任以來已4度訪問歐洲，今年9月更在短時間內折返兩度率團訪歐，「相信這些密集互動不僅強化雙邊信任，也為此次副總統訪歐奠定良好基礎」。他也提到，近年台歐在半導體、晶片設計、人工智慧、人才培育與文化交流等領域合作成果豐碩，外交部在賴總統提出的「價值外交」願景下，積極推動「總合外交」與「三鏈戰略」，並透過「榮邦計畫」讓台歐關係在共同價值基礎上不斷深化合作，成為互相增強的「加值外交」。

林佳龍表示，由於本次出訪任務高度機敏，為避免中國掌握情資或施壓干擾，全程均在高度保密下籌辦，他特別感謝賴清德全力支持與充分授權，在籌備期間多次指示任務方向並親自主持行前會議，同時感謝歐洲友好議員的善意，以及外交部吳志中次長、歐洲司、駐歐盟兼駐比利時代表處團隊與駐英國、駐德國代表處的通力合作，「正因大家同心協力、將士用命、全力以赴，才讓任務圓滿成功」。

林佳龍說，「能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀」，當蕭美琴站上歐洲議會的講台，很多人都流下眼淚，他相信在這段時間的努力與突破所建立的新模式之上，台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能性，讓民主夥伴關係更穩固、讓台灣在國際舞台上更自信前行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

蕭美琴訪歐創紀錄！ 官員曝：最後才知不是視訊要親赴比利時

自由說新聞》外交新頁！蕭美琴訪歐歸國喊台灣不孤單！外國YTer揭中國最怕的事

蕭美琴、蔡英文接力到訪 台歐升溫 外交大突破

蕭美琴親赴歐洲演說 莊瑞雄讚台歐關係突破「代表台灣不是孤島」

