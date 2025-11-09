蕭美琴訪外交大突破 謝志偉、吳志中2人大曝幕後感到「與有榮焉」
記者盧素梅／台北報導
副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下踏入位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會，並以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，一行人今（9）日清晨搭機返抵台灣。期間駐歐盟兼比利時代表謝志偉、外交部政務次長吳志中付出了不少努力。兩人也在臉書發文，吳志中曝此行的幕後，謝志偉則表示，身為此次關鍵任務的一員，感到「與有榮焉」。
這次蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，這是首次有台灣副總統進入歐洲議會發表演說，行前保密到家。對此，外交部則回應表示，相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。林佳龍8日晚冕在Threads及Instagram平台中，同步貼出與蕭美琴及駐歐盟暨比利時代表謝志偉大使的合照，並寫道，「任務順利完成，千言萬語都在這張照片的面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中」。同時，林佳龍也向總統賴清德致謝，並感謝為台灣一起奮戰的外交團隊。
蕭美琴等一行人今晨返國，並在機場發表談話時也提及，特別感謝林佳龍跟外交部次長吳志中率領的外交團隊，駐歐盟代表謝志偉大使，還有駐英國姚金祥大使，以及所有駐外館的同仁，感謝非常辛苦的規劃，讓這次可以圓滿順利。
吳志中隨後在臉書發文指出，這一次成功的正式訪問，真的要感謝駐歐盟謝志偉大使的一通電話：「如果蕭副總統不來那就太可惜了」。隨後外交部長林佳龍也指示可以試試看，賴清德總統則建議全力以赴，過程中外交部參與同仁將士用命日夜不停展開無數協商。
謝志偉緊接著也在吳志中臉書底下留言表達感謝之意，謝志偉透露，在整個安排過程中，吳經常半夜被他吵醒交換意見，先前2人分別擔任駐法、駐德大使時，就已是如此，「他為台灣打拚的熱情時時令我感到欽佩，也常常鼓舞著我」。自己比吳志中年長幾歲，「年紀他趕不上，但白髪已被他追上」，而且2人的名字分別是志偉、志中，「正是為台灣有志一同」。
謝志偉也透露，當蕭美琴搭乘的飛機降落布魯塞爾機場時，吳志中在群組裡打字透露自己感動到掉眼淚，他當下也感到視線模糊（落淚）。
謝志偉稍早也在自己臉書發文指出，身為此次關鍵任務的一員，感到 - 最近比較常用英文 -「Dense mists drift and billow in the rain」= 雨有濃煙= 與有榮焉。
