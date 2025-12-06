蕭美琴訪宜2警遭撞 藍白轟為輔選

立委吳宗憲（中）為林姓員警祈福，期盼他度過難關，早日康復。 （吳宗憲服務處提供）

記者王超群、孫曜樟、林坤瑋、張正量、傅希堯∕綜合報導

副總統蕭美琴五日在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下到礁溪視察，一名二十四歲林姓員警執行交管勤務時遭廂型車衝撞，傷勢嚴重。藍白齊轟根本是「專門來幫林國漳輔選」。民進黨縣黨部發表聲明，指稱蕭美琴是前來執行公務行程，呼籲外界勿消費傷者、勿以不實訊息刻意模糊焦點、散播錯假資訊。

宜蘭鑑事人員一早在員警車禍現場進行採証。（記者張正量攝）

蕭美琴五日前往宜蘭視察農業、地方產業與產銷鏈整合相關工作，因有林國漳同行，引發是否屬於「輔選行程」的爭議。多家媒體以「輔選」、「助選」描述此行程。

林姓員警當晚被召回支援該行程交管勤務，執勤期間在頭城鎮遭一輛廂型車高速撞擊，造成多處開放性骨折與內臟受傷，送醫急救後生命徵象不穩。

該起事故激起在野陣營批評聲浪。國民黨立委吳宗憲與洪孟楷指出，媒體已「認證」此為輔選行程，不應再把警力動員當成公務，這樣讓休假警員被迫銷假、疲於奔命、甚至賣命。

宜蘭縣議會國民黨團指出，民進黨聲稱副總統此行是「純公務」？不要硬拗無輔選、刻意模糊焦點。（國民黨團提供）

對此，民進黨及宜蘭縣黨部表示，蕭美琴此次行程屬於公務性質，目的在於地方產業與農業振興，非任何選舉活動，籲請勿將此事政治化。宜蘭縣議會國民黨團則回應，民進黨硬拗無輔選、刻意模糊焦點。

而台北市大安警分局交通分隊一名五十五歲曾姓警員，五日晚間也在執行蕭美琴車隊路況查報勤務時，遭一輛轎車撞擊當場倒地，造成右手骨折及四肢多處擦挫傷，經緊急送醫手術後無生命危險。

蕭美琴六日表示，她下午已與行政院長卓榮泰探視兩名員警，向傷者以及家屬表達慰問，希望大家一起為員警祈福、集氣，盼望早日平安康復。總統府表示，將持續協助醫療照護。

林姓員警六日凌晨已轉往台北榮總治療，北榮指出，林姓員警生命跡象已經回復穩定，現於加護病房中接受嚴密監控，感染控制將是目前治療的重點 礁溪警分局表示，肇事駕駛將依過失致重傷及妨害公務罪嫌送辦，並強調將全力協助林員各項因公受傷後續權益。