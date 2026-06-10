蕭美琴訪帛琉「聊到沙啞」！出海意猶未盡 6點起床爬山幫國人踩點

蕭美琴訪帛琉，到洛克群島南方潟湖體驗划船行程。總統府提供



副總統蕭美琴率團出訪我國友邦帛琉，今（6/10）行程最後一天，舉行媒體茶敘，她表示聲音有點沙啞，因為幾乎就是從早一直聊到晚，一直在跟對方交流，還透露自己早上6點起床爬山，而她出海一天直呼「意猶未盡」，大讚帛琉值得一來再來。

蕭美琴今天和媒體進行茶敘分享帛琉出訪成果，她說，非常榮幸這次能夠接受賴總統的託付，以及代表台灣人民來到帛琉進行榮邦外交其中的一環，就是「帛榮專案」，她報告總統所交付的三項任務，以及個人的一些心得和感想，在這幾天非常密集的行程當中，自己也有許多學習。

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針對總統所交付的三大目標，蕭美琴指出，第一個目標就是要深化我方跟帛琉之間的情誼，這一次的行程其實安排非常的緊密，可以說從頭到尾都在「搏感情」，從帛琉總統惠恕仁第一天親自帶他們去探訪他認為最值得驕傲的一些帛琉的景點，還有歷史的遺跡之外，這幾天是算大大小小的帛琉各界的朋友，包含傳統領袖以及政府，還有衛生部長的副總統第一天就到機場來接他們，也親自導引來認識了解台帛之間醫療領域的合作。

蕭美琴也說，當然許多的傳統領袖，其實跟台灣的往來也非常的緊密，還有小朋友，包含從歡迎晚宴到在棒球場以及其他的場合貝里琉島等，所以是全面性的。自己也帶了一個小小的巧克力伴手禮，「帶了600顆，現在已經發到快沒有了」，接觸範圍是非常的大，當然也在一些基層的活動，包含一些台帛合作的專案，在會勘的過程中，也都跟在地的居民有一些非常正面的互動。

「帛榮專案」副總統參訪帛琉洛克群島南方潟湖。總統府提供

第二，蕭美琴說，帛琉方非常期待台灣進一步來推廣他們的觀光，因為對帛琉來講，觀光還是最重要的一個地方產業，除了透過惠恕仁的導引之下，再一次的見證帛琉的美麗，在這幾天的過程當中，也跟帛方一直在討論，除了美麗的海洋，喜歡浮潛、喜歡潛水、喜歡陽光，台灣的鄉親可能會喜歡些什麼。

蕭美琴透露，其實沒有在行程裡面，但是她昨天6點多就起來，也去做一些陸地上的登山行程，海邊其實有一些小的登山路徑跟步道，去體驗看看，去了解是不是值得向國人同胞做一些不一樣的推薦。她說，就她的觀察，台灣人也是非常喜歡登山、健行，不管是銀髮族、年輕人都有不同層次的登山、健行，世曦工程也在協助帛琉規劃路上包含自行車、人行步道等，其他陸地上面新的一些觀光特點，希望能夠結合帛琉非常引以為傲的大自然環境，讓台灣人鄉親也認為值得一來再來。

蕭美琴並指，帛琉近年來特別受到中國將觀光武器化，用觀光的人數來脅迫，一下人很多、一下子就是禁止或者是做其他各種不同層次的管控，讓帛琉觀光人數一直有波動。當然台灣的觀光客一直是非常熱愛帛琉的，近年來除了台灣之外，還有一些其他歐美國家，澳洲的總理不久前他結婚度蜜月也來到帛琉八天，之後澳洲的觀光客也絡繹不絕，聽說現在飛機是班班客滿。也希望能夠邀請台灣的鄉親以後，即便過去來過，是值得一來再來，自己出海就一天，「我都覺得意猶未盡，那希望能夠珍惜在這裡的每一天。」

第三點，蕭美琴指出，來這裡見證榮邦外交一些努力的成果，這些跨越許多不同的領域，道路工程等，協助他們所完成的這些基礎建設，四處都有中華民國旗跟帛琉的國旗，象徵雙方一起共同所努力的成果之外，也見證了台灣技術團在這裡所努力的用他們的專業，用他們的農業、教育、資訊專業等，也有替代役在這個地方來協助帛琉的數位化，這些都是讓帛琉人感同身受。

蕭美琴說，台灣技術團所產的這些蔬果也對於帛琉的小學生來說，也提供了他們更多元的選擇，帛琉數十年來因為地理環境，一直是以罐頭食品為主食，大家可以想像，這種高度加工的食品對於帛琉民眾長期的健康可能所帶來的負擔，所以台灣用新鮮的蔬果來跟他們交流跟互動，其實帛琉方他們也都非常的感謝。

蕭美琴提及，除了技術團的貢獻之外，也特別到帛琉的國家醫院，很特別謝謝新光醫院有正式的跟帛琉進行醫療的合作，她也見證到不只是正式官方所支持的醫院對醫院的合作項目之外，還看到其他醫院，有長庚系統的醫生來做義診，他們也帶著一些年輕醫學生，透過賴總統的百億青年圓夢基金的相關計劃，來這裡從事醫療外交的相關的合作，雙方各個合作領域其實非常綿密，也期待未來可以進一步的讓帛琉人深刻感受到台帛之間在這些領域所合作的成果。

「帛榮專案」副總統參訪帛琉洛克群島南方潟湖。總統府提供

蕭美琴指出，接下來在8月份，帛琉是會主辦太平洋島國論壇（PIF），也非常期待能夠將台帛之間的合作再一次的向其他的太平洋島國來做分享、展示，把 Taiwan Help、台灣人民良善的力量充分的展現出來。

蕭美琴也提到，因為這幾天很密集地跟他們在建立深厚的情誼的過程當中，其實也聊了很多，「我聲音有點沙啞，因為幾乎就是從早一直聊到晚、不停的，一直在跟他們交流，想要了解他們的文化，他們的願景。」

蕭美琴指出，帛琉是台灣距離最近的邦交國，而且是所有的邦交國裡面唯一有直飛商業航班的國家，讓台灣人民要來這裡做觀光或者是交流是相對方便的，但是帛琉跟台灣之間還有另外一個特點，都是海島國家，而且有一些南島族群這樣的一些歷史的淵源，帛琉也非常在意怎麼讓他們的傳統文化包含語言，帛琉跟台灣一樣面臨少子化的挑戰，也面臨他們的傳統文化的保存，甚至他們也對傳統的文化非常的自傲。

蕭美琴說，在這裡一個活動就是跟他們傳統領袖的互動，跟帛琉觀光部長討論怎麼讓台帛之間的交流更為多元化的時候，其實也談到台灣的原住民族，尤其是如何運用在擴大賴總統的百億青年圓夢計劃，像我們的部落青年跟他們的青年之間做一些文化上面的交流，透過跟他們的訪談，把帛琉的歷史跟文化的這些故事，讓台灣的不只是原住民族群，還有其他的台灣民眾能更深刻地來了解非常有特色帛琉文化。

蕭美琴認為，除了海上的各種觀光的吸引力之外，也希望更多台灣的遊客能夠深度地來了解帛琉。也希望能夠做一些系統性的介紹，包含一些景點的導覽等，像去探訪的這些步道、健行行程，讓大家更知道帛琉許多元不同的文化樣貌。

蕭美琴並提及，還有一個當然就是美食，只要是我們吃到帛琉的傳統的這些餐裡面都會有帛琉的芋頭，那他們是有上百種的品種，這個對很多太平洋島國來說是一個重要的主食，台灣有同樣的產品，但是不一樣的口味，不一樣的做法，文化之間的連結是可以再進一步地去跟他們交流的地方。

蕭美琴指出，雙方的往來當然國家利益都是優先，也就是說每個國家都在找自己在整體發展上面經濟產業以及全球影響力上面最適合自己的一個地方，帛琉也非常積極地在協助台灣參與國際組織，像他們的副總統兼衛生部長在這次的聯合國大會當中二對二的辯論裡面，特別很積極地來為台灣的國際參與來發聲。同樣的台灣也希望能夠透過帛琉跟他們互動的一些的計劃，向世界來展現台灣的各種的專業、能力，及台灣能夠貢獻國際的地方。

蕭美琴說，除了各自的一些外交跟戰略利益之外，第二個層次就是人民之間的情感跟交流。「我還是要重申，我非常的感動」，就除了我們那些官方的 Government to government 的這些相關的案子之外，其實在這裡見證了許多台灣人用體育外交來這邊跟他們交流。

蕭美琴也分享，帛琉的國家棒球隊現在是太平洋的冠軍隊，他們都很感謝，認為是因為台灣有幫他們訓練，所以獲得太平洋島國裡面冠軍隊，現在變成其他的國家也想要找台灣訓練。這都是台灣民間許多的力量共同的來參與。還有在醫療領域，台灣很多 NGO 很多的民間團體在政府的力量之外也加碼來貢獻，整體發揮 Taiwan Can Help台灣良善力量的外交，見證了許多台帛之間的友誼，這是一個非常有意義的行程。

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