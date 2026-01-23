蕭美琴訪捷克遭跟監險釀車禍 警方逮捕「中國間諜記者」身份曝光

蕭美琴訪捷克遭跟監險釀車禍，警方逮捕「中國間諜記者」。（翻攝自臉書@蕭美琴）

副總統蕭美琴上任前訪問捷克，期間卻遭中國外交人員尾隨險釀車禍。捷克警方近期指出，已經逮捕了一名中國間諜，據了解，是官媒派駐在當地的記者，還曾替中國駐捷克大使館工作。

蕭美琴訪捷克險釀車禍！

蕭美琴2024年上任前3月18日訪問捷克，期間與參議院領導層包括參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）會晤，不過事後卻傳出訪問捷克期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動，而捷克媒體也直指，這場行動甚至計畫碰撞蕭美琴的座車。

中國間諜記者遭逮捕！ 身份曝光

綜合外媒報導，捷克警方在上週六拘捕了一名為中國情報機構工作的記者，不過警方也說，該案也已經進入刑事程序，相關的細節不方便透露。

據了解，這名遭逮捕的嫌疑人是《光明日報》駐布拉格記者楊一鳴，該媒體也是中國的官方媒體，這名記者已經在捷克工作數年，且捷克的政府也曾多次延長了他的工作許可。

捷克在2025年將「為外國勢力從事未經授權的活動」的罪名寫入捷克刑法，這名記者也成為了首位被這個條款起訴的人。

