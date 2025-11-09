蕭美琴訪歐凱歸！中國臉綠氣炸 徐國勇神回：就讓它繼續不開心吧！

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

副總統蕭美琴7日在外長林佳龍的陪同下現身歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說，備受矚目，蕭副總統已於今（9）日凱歸，並馬不停蹄現身世貿中心展覽一館，出席「2025台北國際金融博覽會」。針對蕭美琴的元首外交圓滿成功，民進黨秘書長徐國勇表示，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵；至於中國不開心，徐則說，就讓它繼續不開心下去吧。





今早6時，徐國勇在民進黨台北市議員簡舒培、林亮君與何孟樺等人的陪同下，前往台北市大直美堤河濱公園第16號水門入口，出席第10屆電器盃節能公益路跑-鳴槍開跑活動，並於行程中短暫接受媒體聯訪。

關於蕭美琴成功踏入歐洲議會出席IPAC年會一事，徐國勇指出，台灣的自由民主是全世界都肯定，所以蕭副總統到歐洲進行演講，IPAC對台灣來講是很重要的外交的活動，對於她能順利演說，全國民眾大家都很高興，「我們為她高興，這是台灣自由民主在世界受到肯定，最大的一個鼓勵」。

而中國可能對此舉感到不滿的部分，徐國勇則機智反嗆，「中國什麼都不開心，那也只有讓它繼續不開心下去嘛齁，它什麼都不開心，它沒有一樣開心，一個不開心的國家，怎麼會快樂呢？」；一旁的簡舒培也點頭回應，對啊！對此說法表達高度認同。

中國駐歐盟使團昨（8）日在官網發布聲明稱，歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信；中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

中國駐歐盟使團聲明全文。（圖／翻攝自中國駐歐盟使團官網）

中國駐歐盟使團又稱，「台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線；一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎；再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則，停止為『台獨』行徑撐腰張目，停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響，以實際行動尊重支援中方核心利益，維護中歐關係大局」。





