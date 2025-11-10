蕭美琴訪歐引關注！黃揚明戳破3假消息 批賴政府「拿外交突破包裝造神」

副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在外交部長林佳龍陪同下抵達「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，並將其形容為一次重大的外交突破，事後更透過臉書發文，引用孟子名言「得道者多助」喊話台灣人堅定走在正道上，就會得到更多國際的支持與認同；媒體人黃揚明指出，只要能對台灣實質有利，都是好事，但在相關議題當中，如果有心人士利用價訊息造成、貶抑，就該被譴責。

黃揚明透過臉書發文表示，外交途婆只要對台灣實質有利，相信所有人都是樂見其成，但無論朝野都不該透過「假消息」來自我肯定、否定。

「外交突破，不需要靠『假消息』造神或貶抑」，黃揚明列舉在本次風波當中的3大假消息；首先是IPAC官方X平台上聲稱「這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講」，事實上這場會議並非歐洲議會的官方會議，且總統賴清德去（2024）年12月也曾在馬紹爾、帛琉等友邦的國會發表演說，甚至歷任總統出訪也都會到各友邦的國會演說。

副總統蕭美琴7日現身位於比利時首府布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟舉辦的年度峰會。（取自IPAC社群媒體X官方帳號）

黃揚明認為，IPAC這樣的描述方式，反而是否定了我國元首多次在友邦國會演說的事實，認為賴清德政府應該表達抗議。

其次，黃揚明指出，蕭美琴這次的出訪，並不是「首位中華民國副總統到歐洲國家訪問」，而是首位民進黨副總統；因為連戰曾在1997年出訪奧地利、冰島，吳敦義也曾在2014年遠赴教廷。

最後，黃揚明表示，網路上有在野支持者造謠稱「法國BBC報導」，用以誤導民眾認為台灣捐了80億歐元（約2867億新台幣）換取蕭美琴上台演講的機會，黃揚明不禁痛批「莫名其妙的假訊息」。

黃揚明重申，無論支持或反對，都不需要使用謠言作為武器，不過與此同時應該重視的是，賴政府在大力闢謠、重申沒有支付80億歐元一說時，卻沒有對前幾項不實資訊做出澄清，黃揚明感嘆，只是拿外交突破來包裝神化而已。

