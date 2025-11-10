蕭美琴訪歐引關注！黃揚明戳破3假消息 批賴政府「拿外交突破包裝造神」
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在外交部長林佳龍陪同下抵達「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，並將其形容為一次重大的外交突破，事後更透過臉書發文，引用孟子名言「得道者多助」喊話台灣人堅定走在正道上，就會得到更多國際的支持與認同；媒體人黃揚明指出，只要能對台灣實質有利，都是好事，但在相關議題當中，如果有心人士利用價訊息造成、貶抑，就該被譴責。
黃揚明透過臉書發文表示，外交途婆只要對台灣實質有利，相信所有人都是樂見其成，但無論朝野都不該透過「假消息」來自我肯定、否定。
「外交突破，不需要靠『假消息』造神或貶抑」，黃揚明列舉在本次風波當中的3大假消息；首先是IPAC官方X平台上聲稱「這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講」，事實上這場會議並非歐洲議會的官方會議，且總統賴清德去（2024）年12月也曾在馬紹爾、帛琉等友邦的國會發表演說，甚至歷任總統出訪也都會到各友邦的國會演說。
黃揚明認為，IPAC這樣的描述方式，反而是否定了我國元首多次在友邦國會演說的事實，認為賴清德政府應該表達抗議。
其次，黃揚明指出，蕭美琴這次的出訪，並不是「首位中華民國副總統到歐洲國家訪問」，而是首位民進黨副總統；因為連戰曾在1997年出訪奧地利、冰島，吳敦義也曾在2014年遠赴教廷。
最後，黃揚明表示，網路上有在野支持者造謠稱「法國BBC報導」，用以誤導民眾認為台灣捐了80億歐元（約2867億新台幣）換取蕭美琴上台演講的機會，黃揚明不禁痛批「莫名其妙的假訊息」。
黃揚明重申，無論支持或反對，都不需要使用謠言作為武器，不過與此同時應該重視的是，賴政府在大力闢謠、重申沒有支付80億歐元一說時，卻沒有對前幾項不實資訊做出澄清，黃揚明感嘆，只是拿外交突破來包裝神化而已。
更多風傳媒報導
其他人也在看
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 21 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
認蔣萬安「95％會連任」 王世堅曝不選北市長原因：民進黨這2人出來才是真大咖
2026縣市長選戰選情升溫，藍綠白皆積極投入備戰，壯闊台灣創辦人吳怡農日前正式表態參選明年台北市長，而目前擁有高聲量的立委王世堅、吳思瑤等人也被點名為人選之一。對此，王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，絕對不敢說要參選，因為選舉就要有規劃，不只是提出願景，而是要對參選地方提出具體計畫。民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來。 王世堅坦言，若最終被徵召參......風傳媒 ・ 14 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 1 天前
鄭麗文挨批悼共諜！他狠打臉：范雲也曾獻花
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單包含被認定為中共共諜的吳石等人，引發質疑。對此，鄭麗文親表示活動並非以吳石為主角，呼籲外界不要模糊焦點。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
《央視》「起底沈伯洋」還想通緝！外交部震撼表態了
即時中心／廖予瑄報導中國重慶公安局日前以涉犯《涉嫌分裂國家罪》對綠委沈伯洋立案偵查，中國官媒《央視》更在今（9）日上午發布一支7分半鐘的「起底台獨沈伯洋」影片，控訴他「從事分裂國家活動」，引述專家看法說要透過「國際刑事警察組織」（ICPO-INTERPOL）對他展開全球範圍的抓捕行動。對此，外交部也發出嚴正駁斥及譴責，強調中國對台灣沒有任何管轄權，並呼籲中方懸崖勒馬，「停止恫嚇台灣人民。」民視 ・ 14 小時前
綠營將派大咖參選台北市？王世堅點名這2人
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，綠委王世堅也屢屢被拱上火線，黨秘書長徐國勇更是強調會有更大...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 1 天前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 1 天前
鄭麗文赴秋祭惹議！謝寒冰舉1例嗆「民進黨也拜共諜」：故意模糊焦點
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，雖然鄭麗文強調「共諜吳石非追思對象」，仍被翻出秋祭的採訪通知、發現明確將吳石定義為烈士，媒體人黃揚明則喊話鄭麗文「不如先去忠烈祠」；不過媒體人謝寒冰認為，鄭麗文出席的是「白色恐怖追思會」，痛批綠營一連串的砲火只是在模糊焦點而......風傳媒 ・ 1 天前
新北市長4強對決最新網路投票 李四川、蘇巧慧纏鬥激烈
2026年新北市長選舉提前進入白熱化階段。新北市擁有超過300萬的選舉人數，遠多於其他6都城市，是全台最大票倉，成為藍、綠、白各黨必爭之地。民進黨徵召立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌早已表態出戰，國民黨方面則有台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然呼聲高漲。中天新聞網 ・ 1 天前
真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨持續布局2026年縣市長選舉，其中，桃園市長熱門人選之一為不分區立委王義川，但現在地方也一直傳出總統府副秘書長何志偉要參選的消息，使得外界好奇究竟會是誰能代表綠營角逐市長寶座。對此，王義川今（9）日下午前往民進黨桃園市黨部演講前受訪回應了！民視 ・ 21 小時前
獨家／蕭美琴IPAC歐洲議會演說 掀搶拍潮！他曝插曲：菲國議員痛罵中共
副總統蕭美琴保密到家的外交行動，無預警現身比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會，並以「台灣：世界在動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，令與會各國議員既驚訝又感動。同樣獲邀出席的Hello Taiwan執行長江明信透露，這屆IPAC年會有不少插曲，例如：外界普遍認為菲律賓傾中，但出席的3名菲國議員當場公開表達對中國的不滿，甚至痛批中國「霸道」，場面引發熱烈反響。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
蕭美琴歐洲議會演說全球矚目 何欣純揭「純琴美少女」由來
副總統蕭美琴在台灣時間7日晚間抵達比利時，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目。與蕭美琴年齡相近的民進黨立委何欣純也分享2人在90年代參與民進黨外交訓練課程的合影，並表示未來會積極、認真請益城市外交的秘訣和法寶，為2026參選台中市長做準備。太報 ・ 9 小時前
太子集團2陸籍高層多次來台找立委關說？移民署：以觀光名義入境
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢案，專案小組於4日發動搜索行動，拘提天旭國際公司負責人王昱棠及辜淑雯等25人。據了解，陳志為掌控台灣業務，曾派遣2名中國籍核心幹部劉學鋒、李丞丞來台，外界質疑2人疑似透過立委關說入境，不過移民署回應，2人是以「團體旅遊」、「旅居海外陸人來台觀光」事由來台。中天新聞網 ・ 1 天前
綠營高雄大亂鬥！整合火侯還沒到 黨內憂藍白「介選」拉抬林岱樺
民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺角逐2026高雄市長，4人民調呈現「麻花捲」，初選下週登記起跑，儘管外交部長林佳龍聲援林岱樺使支持者跳腳，但林11/1岡山造勢催出信心。而林與民眾黨前主席柯文哲處境相似，現任主席黃國昌與藍營人士日前也聲援林岱樺，是否影響後續態勢，值得關注。太報 ・ 1 天前
鄭麗文追思吳石！徐巧芯稱「確實有很多共諜」：蔣中正當時守護中華民國
國民黨主席鄭麗文今（8）日參與追思活動，紀念白色恐怖時期遭槍決的共諜吳石等人，引起批評。國民黨立委徐巧芯上午受訪表示，1949年的時空背景下「確實在台灣有很多共諜」，才會有白色恐怖，除了未遭公平對待者外，也有一部分人確實是共諜而遭處決。她指出，從國民黨立場而言，蔣中正當時正在守護中華民國，鄭麗文去該活動可能也是考量兩岸和平的立場，「兩岸我們追求和平，但歷史也必須要分明」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美最高法院批准「暫不全額發放40億美元糧食補助」 約4200萬人受影響
根據《路透社》，最高法院下達了「行政暫緩令」（administrative stay），給予下級法院更多時間審議政府提出、僅部分資助11月「營養補充援助計劃」的正式請求。此前，下級法院原先裁定，川普政府必須在7日結束前進行全額撥款。大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）表示，暫...CTWANT ・ 1 天前