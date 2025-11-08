蕭美琴訪歐洲議會IPAC峰會發表演說 強調台海和平攸關全球穩定
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說。蕭副總統表示，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區；穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。
蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下，突然出現在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表演說。IPAC在X專頁宣布這項消息，並說這是一場突破性演說；這也是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。
蕭副總統說，台灣是多元化的社會，重視公開對話、負責任的政府、公平選舉以及信仰和言論自由。相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則也不是菜單，是和平共存的基礎。
蕭副總統強調，作為民主國家，我們相信自由的政治和經濟體系能帶來繁榮和成長。
IPAC今年8月才在台北舉行「挺台灣自由之夜」國際晚宴，當時也是由蕭副總統與會、歡迎遠道訪台的各國貴賓。（中央社）
蕭美琴現身歐洲議會 笑容滿面 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，並與參加者交流。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 10 小時前
IPAC年度峰會布魯塞爾登場 (圖)
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會7日在布魯塞爾登場，30多個國家的議員齊聚，商討如何應對中國對全球安全、民主與繁榮構成的威脅。中央社 ・ 21 小時前
路透：蕭美琴訪歐洲議會 台灣日益積極大膽拓展歐洲外交
路透社報導，台灣副總統蕭美琴7日不尋常地訪問比利時，在歐洲議會(European Parliament)與議員會面並發表演說，是民主台灣日益積極大膽向歐洲進行外交接觸的部份行動。 台灣在歐洲唯一正式的外交關係是和梵蒂岡，但從英國、法國、立陶宛到波蘭等國都無視北京反對，同意讓台灣的現任或前任高層官員來訪。 雖然台灣外長有時會訪問歐洲和其他與台北沒有正式外交關係的地區，但考慮到中國可能會對東道國採取強烈回應的風險，像副總統這樣的高層級官員訪問並不尋常。 蕭副總統7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟(IPAC)峰會，以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」(台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴)為題發表演說。 她表示，「歐洲在炮火下捍衛自由，台灣則在壓力下建立民主」。「我站在這裡，為一個深深致力於那些激勵全球民主議會運作理念的社會發聲」。 中國駐歐盟代表團並未立即回應路透社的置評要求。 台灣政府表示，台灣有權與其他國家往來，中國無權聲稱擁有台灣主權、也無權干涉台北的行動。 台灣總統府表示，曾任台灣駐美大使、英語流利的蕭副總統，這次訪問歐中央廣播電台 ・ 10 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 發表演說 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 10 小時前
蕭美琴林佳龍現身歐洲議會 與各國議員問候 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，並在外交部長林佳龍陪同下與參加者交流。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 10 小時前
蕭副總統訪歐發表IPAC大會演說 范雲：見證歷史一刻
（中央社台北8日電）副總統蕭美琴昨天晚間（歐洲時間7日下午）在比利時首都布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說。同樣出席會議的民進黨立法委員范雲透過臉書寫下：「見證歷史的一刻！」中央社 ・ 17 小時前
蕭副總統現身歐洲議會 與歐洲政要相見歡 (圖)
副總統蕭美琴（中，著白色西服者）7日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會發表專題演說，並與歐洲政要相見歡。中央社 ・ 17 小時前
黎崇恩現身IPAC峰會 盼各國議員發揮影響力救黎智英
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）香港媒體大亨黎智英的兒子黎崇恩今天向出席IPAC年度峰會的各國議員表達請求，期盼他們在各自國家的議會，竭盡所能，發表公開、跨黨派聲明，要求中國立即無條件釋放黎智英。中央社 ・ 20 小時前
前教育部長潘文中談停砍公教年金 (圖)
國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長潘文忠（中）8日出席「黃昆輝90歲祝壽文集新書發表會」，會前接受媒體聯訪表示，要兼顧體恤退休人員和政府財政，並考慮到物價波動等，確實面臨兩難。中央社 ・ 7 小時前
IPAC年度峰會布魯塞爾登場 蕭副總統發表演說
（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會今天在布魯塞爾登場。根據IPAC的X專頁，副總統蕭美琴向全球立法者大會發表突破性演說。（編輯：陳正健）1141107中央社 ・ 18 小時前
蕭副總統驚喜現身歐洲議會 意料之外的不只外交突破
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾8日專電）「雖不張揚，但是溫柔而堅強。」副總統蕭美琴無預警現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說，不只是台灣外交一大突破，也感動與會各國議員。這個出乎意料的「神秘嘉賓」不只對在場各家記者保密，對各國議員也是一樣，讓來自台灣的中央社記者成為被同業「諮詢」的對象。中央社 ・ 10 小時前
快訊／重大突破！蕭美琴晚間抵布魯塞爾 應邀進歐洲議會發表演說
最新消息！副總統蕭美琴於今（7）日抵達布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦之年度大會，並且將發表演說。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
台灣外交突破！蕭美琴訪歐IPAC演講 大陸：強烈憤慨、堅決反對
副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發外界震撼。對此，中國大陸駐歐盟使團今一早發出聲明，表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，並再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則。中天新聞網 ・ 8 小時前
蕭美琴現身歐洲議會IPAC峰會演說 范雲：民主聯盟團結抗威權的里程碑
台灣時間昨（7）日晚間，副總統蕭美琴驚喜現身歐洲議會，應邀在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）2025年高峰會上發表演說。台灣IPAC共同主席、立委范雲表示，這不僅是台灣首次以正式會員國身分參加IPAC年度大會，更是我國元首級高層首次踏入外國國會殿堂發表演說，象徵國際對台灣支持已來到新的歷史高度。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前