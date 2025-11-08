蕭美琴訪歐洲議會IPAC峰會發表演說 強調台海和平攸關全球穩定

副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說。蕭副總統表示，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區；穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。

蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下，突然出現在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表演說。IPAC在X專頁宣布這項消息，並說這是一場突破性演說；這也是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。

蕭副總統說，台灣是多元化的社會，重視公開對話、負責任的政府、公平選舉以及信仰和言論自由。相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則也不是菜單，是和平共存的基礎。

蕭副總統強調，作為民主國家，我們相信自由的政治和經濟體系能帶來繁榮和成長。

IPAC今年8月才在台北舉行「挺台灣自由之夜」國際晚宴，當時也是由蕭副總統與會、歡迎遠道訪台的各國貴賓。（中央社）

