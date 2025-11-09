蕭美琴訪歐演說「網友造謠台灣捐80億歐元交換」 總統府已報警

蕭美琴赴歐洲議會參與IPAC年會演說。（翻攝自臉書@蕭美琴）

副總統蕭美琴赴歐洲議會參與IPAC年會演說後，然而卻有網路傳言「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」；對此，總統府發言人郭雅慧表示，相關內容屬實惡意造捏造，「假的。絕非事實。」

蕭美琴驚喜現身歐洲議會發表演說，展現我國外交大突破，返台發表談話，強調「台灣動盪世界中，值得信賴的夥伴為題，發表演說，不僅是全球高科技製造，及民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員。」

有網友造謠遭其他人質疑。（翻攝自Threads）

孰料，竟有帳號caffrey802的網友今（9日）於Threads發文宣稱，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

郭雅慧表示，蕭美琴清晨甫抵台，網路竟立刻有人造謠聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，她強調「假的。絕非事實。」總統府已通知警政單位依法調查處理，呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

郭雅慧指出，1個月前，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）是透過外館向外交部邀約演講對象名單，賴清德拍板指示「全力以赴」後，外交部一邊保密一邊展開史上高難度的交涉工作，半夜通話熬夜討論、反覆沙推，所有同仁付出，不該被一則惡意謠言這麼輕易抹殺。

