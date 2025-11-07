蕭美琴訪歐演講行程保密到家 外媒：有中國企圖破壞前例

副總統蕭美琴在歐洲議會舉行的IPAC大會上發表專題演說。美聯社



我副總統蕭美琴週五（11/7）現身歐洲議會並發表專題演說。外電報導指出，此次蕭美琴的行程保密到家，是因為先前她訪歐時曾遭遇中國幹員企圖破壞。

美聯社報導，蕭美琴罕見在歐洲議會面向各國議員發表演說，呼籲歐盟加強和台灣的安全與貿易合作往來，力挺民主台灣對抗中國威脅。

蕭美琴向歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會上以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表演說。她向現場來自20多國的約50位議員表示：「台海和平對全球穩定和經濟活動至關重要。國際社會必須不斷強調反對單方面以武力改變現況。」

報導說，蕭美琴並非正式向歐洲議會發表演說，因歐盟與台灣並無正式外交關係，但此舉勢必會招致中國怒火反擊。

美聯社同時指出，蕭美琴的訪歐和演說行程保密到家，是因為她去年3月出訪捷克時，傳聞有中國間諜企圖衝撞她的車隊。當時的捷克官員表示，一名中國人員尾隨時為副總統當選人的蕭美琴，企圖構成心理恐懼脅迫。

英國智庫「皇家國際事務研究所」亞太計畫主任布蘭德（Ben Bland）上月在一篇分析文章中指出，歐盟與台灣雖無正式外交關係，但雙方可增進深化往來，共同因應潛在的美中關係進一步惡化。

布蘭德同時警告，一旦台灣遭到入侵，對歐洲造成的衝擊將遠大於俄烏戰爭。

香港英文報章《南華早報》在報導中指出，目前並不清楚歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）是否事先知情蕭美琴的演說。因IPAC峰會並非歐洲議會主辦，而是一場「會員活動」（member event），演說嘉賓無須獲得議長同意。

