蕭美琴訪歐返國談話：持續向世界展現台灣的志氣、善意與民主力量

副總統蕭美琴於台北時間7日晚間首次應邀於歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)年度峰會發表演說，蕭美琴今天(9日)凌晨返抵國門，說明此行成果。她表示，台灣的國際處境相當困難，但台灣始終沒有退縮，台灣會繼續以自信、務實且堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意與民主力量。

「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)2025年度峰會於台北時間7日晚間於比利時布魯塞爾歐洲議會召開，台灣首次以正式會員國身分參與，副總統蕭美琴以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演講。

蕭美琴9日凌晨返抵國門說明此行成果。她表示，此行是奉賴清德總統指派、應IPAC邀請，在外交部長林佳龍陪同下出席，她有幸代表台灣在IPAC年度峰會台灣專題場次中，向歐洲及來自各國的好朋友、國會議員、公民社會及媒體各界分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步的理解和支持。

蕭美琴指出，IPAC是由一群與台灣共享自由民主價值的全球各國議會及歐洲議會民選議員所組成的跨國議員平台。長期以來，IPAC是台灣最堅定的夥伴，以具體行動支持台灣國際參與，強調台海和平及區域穩定的重要性，積極在國際社會為台灣發聲。

蕭美琴分享她在會中發表演說時強調，台灣不僅是全球高科技製造及民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員，而自由和強韌的台灣，對於全球和平、繁榮與民主的未來，都有不可取代的價值，她並呼籲大家共同支持台灣國際參與。蕭美琴：『(原音)我也呼籲所有來自世界各國的夥伴，與台灣深化經貿與科技的合作，強化韌性以及安全的對話，同時支持台灣的國際參與，攜手維護台海和平和區域的穩定。』

蕭美琴指出，台灣的國際處境相當困難，存在很多不公平也有很多挫折，沒有一件事情是容易的，但台灣始終沒有退縮，因為相信台灣人民跟世界公民一樣，都有參與國際社會的機會，更因為全體國人的努力與堅持，讓台灣不曾停止在艱困與挑戰當中，要一步一步開創自己的道路。蕭美琴：『(原音)就像我在演講當中特別提到，孟子曰得道者多助，台灣人那麼善良、那麼熱愛自由、那麼努力，而且積極願意為世界做出貢獻，我們走在正道上，就會獲得國際更多認同與幫助。』

蕭美琴說，此次在歐洲議會殿堂中，向長期支持台灣的IPAC成員，分享台灣的重要責任，她感到相當榮幸與感動，向世界傳遞台灣人民的聲音始終是其責任，而讓世界看到台灣、支持台灣，更是其使命。她強調，「台灣不孤單，我們有愈來愈多理念相近的國際朋友，願意與我們同行，而我們也會繼續以自信務實且堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意與民主力量」。

最後，蕭美琴感謝IPAC誠摯邀請及各方協助讓此行順利成行，以及感謝歐洲議會及各國議員、媒體及公民朋友在場邊熱烈交流，同時要謝謝林佳龍所率領的外交部團隊，及駐外大使辛苦規劃與安排。(編輯：陳文蔚)