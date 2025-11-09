蕭美琴訪歐「台灣地位更上一層」 波蘭YTR揭中國最怕的事

政治中心／倪譽瑋報導

副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾峰會發表演說，引起中國強烈譴責。（圖／翻攝IPAC官方社群）

副總統蕭美琴7日現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）並發表演說，引發中國駐歐盟使團強烈譴責。來自波蘭的Youtuber斯坦表示，這次演說可視為「台灣在國際上的地位更上一層樓」；對於中方的批評，斯坦則評論，中國最怕民主國家團結、知道「什麼是邪惡」。

蕭美琴赴歐洲議會演講 中方強烈反對

11月7日蕭美琴出席在歐洲議會舉行的布魯塞爾年會，並由外交部長林佳龍陪同前往，她說，自己這次奉賴清德總統指派，因應IPAC的邀請，有幸代表台灣，在IPAC年會「台灣專題」場次中演講，向歐洲和來自各國國會議員、公民社會代表以及媒體，分享台灣的民主故事。

蕭美琴說，台灣人善良、熱愛自由、努力且願意為世界作出貢獻，能夠向IPAC成員分享台灣的重要與責任，她感到相當榮幸與感動；期待國際社會對台灣有更進一步的理解和支持。中國駐歐盟使團則對此表示，此事嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨、堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。

Youtuber斯坦：中國最怕民主國家團結

根據《自由時報》報導，對於本次蕭美琴現身歐洲議會，斯坦表示這算是象徵「台灣在國際上的地位已經是更上一層樓了」，因為目前來說，總統或副總統暫未在任何的非邦交國的國會演講過。斯坦認為，蕭美琴這次的演講，讓國際知道台灣不只是「Can help」，而是一個可以信賴的「民主陣營夥伴」。

斯坦認為，蕭美琴此次演講，可視為台灣國際地位有所提升。（圖／資料照）

對於中方的斥責，斯坦直言中國最怕的就是民主國家團結，「我們（民主國家）分開的時候，有些可能會被他（中國）說服，一旦我們團結之後，我們知道什麼是邪惡。」畢竟中國非常依賴歐、美先進的民主國家市場，沒有這些「中國根本就活不下去。」他更評價，對於團結，中方除了譴責外，其實什麼都做不了。

