蕭美琴訪歐56小時 媒體人曝驚魂過程：宛如007過關斬將

副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。 圖：外交部 / 提供

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同。對此，資深媒體人鄒宜鈴在《放言》高論專欄中揭露這趟「56小時外交007」行程的幕後秘辛。她指出，當蕭美琴一行人順利抵達比利時後，林佳龍隨即傳訊給賴清德報平安：「順利抵達布魯塞爾」，賴清德則幽默回覆：「真是007啊！」

針對此行，鄒宜鈴提到，蕭美琴和林佳龍所搭乘那班民航機幾乎滿載，一般官員、隨扈或許能裝作普通乘客，但副總統和外交部長的臉，太多人認得。一個眼神、一張照片、一個上傳貼文，就可能讓全盤行動曝光。而林佳龍和蕭美琴為了防止被發現，則是倒數兩批才上去。

廣告 廣告

鄒宜鈴指出，這趟「外交007」行程充滿驚險與壓力，第一關就是避免機上所有人曝光，全程不敢闔眼，彷彿穿越一道無形封鎖線，直到機長宣布降落才鬆一口氣。抵達後，團隊又在過境地點等待三小時，沒人敢稱之為休息，而這也是第二關考驗，因為任何臨時變動都可能讓後續行程被取消。

她提到，有人談起「副總統和部長都獲免安檢禮遇」時眼眶泛紅，感動的不只是排場，而是盟友的信任與支持。在中國長期施壓下，這次各國展現的挺台態度，比想像中更堅定也更果斷。

鄒宜鈴指出，第三關考驗是從過境地前往布魯塞爾有多種方式，但無一能確保安全無虞，最終選擇搭機仍充滿變數。我國也預先準備鄰近機場、第三國備案及延誤時的替代行程。她表示，外交不是比誠意，而是比誰先被中國盯上。

為了完成「踏上比利時土地」這個目標，外交部與駐歐盟代表處日夜推演、反覆確認路線，只為突破封鎖。當飛機螢幕顯示「沒有干擾」並順利降落時，機上官員心中都忍不住吶喊：「我們真的降落了！」

鄒宜鈴表示，第四關的考驗是「說好的禮遇會不會臨時失效」。當時前來接機的除了駐歐盟代表謝志偉，還有比利時眾議院外委會主席、同時也是 IPAC 共同主席的 Els Van Hoof，他們的出現不只是禮貌性迎接，更是一種保護，若禮遇臨時被撤，國會議員能立即交涉。所幸一切順利抵達，眾人難掩激動，林佳龍隨即傳訊賴清德報平安：「順利抵達布魯塞爾。」賴則幽默回覆：「真是007啊！」

她指出，第五關是從機場前往歐洲議會的路程，那段警車開道、哈雷重機護送的畫面，象徵的不只是排場，而是安全與保護。她提到，蕭美琴曾在捷克遭遇中國製造的車禍攻擊，這次比利時全程高度警戒，展現的是對台灣的守護而非接待，「若有人說這是買來的，那是對台灣與比利時的侮辱」。坐在車內望著前方重機，林佳龍也不禁低聲感嘆：「這真的不容易。」

鄒宜鈴續指，第六關發生在歐洲議會內，真正的歷史時刻就在那裡上演。團隊原本擔心入場安檢時，先前談妥的禮遇會不會因中國抗議而臨時取消，或迫使議會發表貶抑台灣的言論。然而這次保密工作滴水不漏，等中國察覺時已為時太晚。當蕭美琴踏上舞台、螢幕亮起「Vice President of Taiwan（台灣副總統）」時，現場外交人員眼眶泛紅——那幾個字，是他們多年努力爭取、歷經無數次被退件與消音後，首次真正被世界看見。

鄒宜鈴表示，這幕不是突然的，也不是幸運的。外交部政務次長吳志忠早在一個月前就和相關國家協調，過去大家害怕遭到中國報復，不過，這一次各國反而私底下問「你們需要我們幫什麼？」這句話，比舞台還重要，這才是中國真正跳腳的原因：不再是誰怕它，而是有人開始對它「不耐煩」。

她說明，近兩年，我國外交一路往歐洲推進，外交部長已四度訪歐，9月更是以折返跑方式跑遍多國，而中國並不是沒有抗議，而是抗議到讓人厭煩，國際社會也開始意識到，如果台灣能帶來晶片設計、半導體供應、AI合作、人才培育、文化交流、共享利益，那麼站在台灣這邊，反而更符合自身利益。

「台灣靠合作，中國靠威脅。久了以後，世界自然知道該靠哪邊」，鄒宜鈴說，而當歐洲議會願意公開扛起政治風險、保密到滴水不漏地把台灣送進議會現場、讓「台灣副總統」四個字亮在台上，這已經不是外交突破，這是封鎖開始鬆動。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白擬停砍年金 10年多撥補3600億全民買單！公教年改半途而廢 將讓退撫基金提前破產

北市府、新壽44.3億合意解約案 北市議會完成備查