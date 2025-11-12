蕭美琴訪歐56小時 媒體人曝驚魂過程：宛如007過關斬將
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同。對此，資深媒體人鄒宜鈴在《放言》高論專欄中揭露這趟「56小時外交007」行程的幕後秘辛。她指出，當蕭美琴一行人順利抵達比利時後，林佳龍隨即傳訊給賴清德報平安：「順利抵達布魯塞爾」，賴清德則幽默回覆：「真是007啊！」
針對此行，鄒宜鈴提到，蕭美琴和林佳龍所搭乘那班民航機幾乎滿載，一般官員、隨扈或許能裝作普通乘客，但副總統和外交部長的臉，太多人認得。一個眼神、一張照片、一個上傳貼文，就可能讓全盤行動曝光。而林佳龍和蕭美琴為了防止被發現，則是倒數兩批才上去。
鄒宜鈴指出，這趟「外交007」行程充滿驚險與壓力，第一關就是避免機上所有人曝光，全程不敢闔眼，彷彿穿越一道無形封鎖線，直到機長宣布降落才鬆一口氣。抵達後，團隊又在過境地點等待三小時，沒人敢稱之為休息，而這也是第二關考驗，因為任何臨時變動都可能讓後續行程被取消。
她提到，有人談起「副總統和部長都獲免安檢禮遇」時眼眶泛紅，感動的不只是排場，而是盟友的信任與支持。在中國長期施壓下，這次各國展現的挺台態度，比想像中更堅定也更果斷。
鄒宜鈴指出，第三關考驗是從過境地前往布魯塞爾有多種方式，但無一能確保安全無虞，最終選擇搭機仍充滿變數。我國也預先準備鄰近機場、第三國備案及延誤時的替代行程。她表示，外交不是比誠意，而是比誰先被中國盯上。
為了完成「踏上比利時土地」這個目標，外交部與駐歐盟代表處日夜推演、反覆確認路線，只為突破封鎖。當飛機螢幕顯示「沒有干擾」並順利降落時，機上官員心中都忍不住吶喊：「我們真的降落了！」
鄒宜鈴表示，第四關的考驗是「說好的禮遇會不會臨時失效」。當時前來接機的除了駐歐盟代表謝志偉，還有比利時眾議院外委會主席、同時也是 IPAC 共同主席的 Els Van Hoof，他們的出現不只是禮貌性迎接，更是一種保護，若禮遇臨時被撤，國會議員能立即交涉。所幸一切順利抵達，眾人難掩激動，林佳龍隨即傳訊賴清德報平安：「順利抵達布魯塞爾。」賴則幽默回覆：「真是007啊！」
她指出，第五關是從機場前往歐洲議會的路程，那段警車開道、哈雷重機護送的畫面，象徵的不只是排場，而是安全與保護。她提到，蕭美琴曾在捷克遭遇中國製造的車禍攻擊，這次比利時全程高度警戒，展現的是對台灣的守護而非接待，「若有人說這是買來的，那是對台灣與比利時的侮辱」。坐在車內望著前方重機，林佳龍也不禁低聲感嘆：「這真的不容易。」
鄒宜鈴續指，第六關發生在歐洲議會內，真正的歷史時刻就在那裡上演。團隊原本擔心入場安檢時，先前談妥的禮遇會不會因中國抗議而臨時取消，或迫使議會發表貶抑台灣的言論。然而這次保密工作滴水不漏，等中國察覺時已為時太晚。當蕭美琴踏上舞台、螢幕亮起「Vice President of Taiwan（台灣副總統）」時，現場外交人員眼眶泛紅——那幾個字，是他們多年努力爭取、歷經無數次被退件與消音後，首次真正被世界看見。
鄒宜鈴表示，這幕不是突然的，也不是幸運的。外交部政務次長吳志忠早在一個月前就和相關國家協調，過去大家害怕遭到中國報復，不過，這一次各國反而私底下問「你們需要我們幫什麼？」這句話，比舞台還重要，這才是中國真正跳腳的原因：不再是誰怕它，而是有人開始對它「不耐煩」。
她說明，近兩年，我國外交一路往歐洲推進，外交部長已四度訪歐，9月更是以折返跑方式跑遍多國，而中國並不是沒有抗議，而是抗議到讓人厭煩，國際社會也開始意識到，如果台灣能帶來晶片設計、半導體供應、AI合作、人才培育、文化交流、共享利益，那麼站在台灣這邊，反而更符合自身利益。
「台灣靠合作，中國靠威脅。久了以後，世界自然知道該靠哪邊」，鄒宜鈴說，而當歐洲議會願意公開扛起政治風險、保密到滴水不漏地把台灣送進議會現場、讓「台灣副總統」四個字亮在台上，這已經不是外交突破，這是封鎖開始鬆動。
更多Newtalk新聞報導
藍白擬停砍年金 10年多撥補3600億全民買單！公教年改半途而廢 將讓退撫基金提前破產
北市府、新壽44.3億合意解約案 北市議會完成備查
其他人也在看
中國阻撓蕭美琴赴歐洲議會？林佳龍：遇到很多變數都一一克服
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並在外交部長林佳龍陪同下進入歐洲議會。對於是否過程有遭到中共阻撓，林佳龍今（11）日表示，期間遇到很多的變數，不過都一一克服。 涉外官員日前透露，外交團隊早有預期中國將以各種方式向歐方施壓，在籌備過程中林佳龍與總統賴清德保持密切聯繫、多次回報專案進度。期間，賴清德並給予多項指示，更設下明確目標：「讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講，說明台灣可為國際社會做出的貢獻。」 林佳龍今下午出席「第79屆工業節慶祝大會」，並受訪表示，對於中國可能的打壓跟干擾，外交部及駐外館處都有做好沙盤推演並準備因應策略。他說，此行能夠順利，當然在期間也遇到很多的變數，不過都一一克服，包括先遣人員的行程因機場狀況而延遲到達，也準備了幾種可能的解決方案。 林佳龍說，所幸蕭美琴率團出訪過程都相當平順，也要特別感謝包括歐盟及歐洲國家提供的協助，還有整個外交跟國安團隊分工合作，能夠順利達成任務，讓蕭副總統可以代表台灣人民，向世界傳遞台灣的聲音。查看原文更多Newtalk新聞報導挾全民對抗最高法院? 川普憂關稅案判決不利 先發每人2新頭殼 ・ 1 天前
蕭美琴進歐洲議會演說！林佳龍親曝「遇到很多變數」：感謝歐盟協助
副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉辦的年會，以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，為台灣外交做出重大突破。對此，外交部長林佳龍今（11）日表示，對於中共可能的打壓都有做好沙盤推演跟準備因應策略，期間遇到很多變數但都一一克服了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蕭美琴IPAC演說驚豔全球 賴清德盛讚：跟國際社會做朋友是好事
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，在外交部長林佳龍陪同下進入歐洲議會（The European Parliament，EP），以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說，備受全球矚目。對此，總統賴清德今（11）日指出，蕭副總統赴歐發表台灣民主心聲，並和國際社會做朋友，這是非常好而且值得鼓勵的事情。民視 ・ 1 天前
蕭美琴登IPAC大會演講 賴清德盼國際知道「台灣是良善正面的力量」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導副總統蕭美琴日前無預警現身歐洲議會，在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會上發表演說，成為台灣首位在外國議會演講的副總...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜！趙少康：以台灣選民為重
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。前中廣董事...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
親共立場惹議！傳AIT本週約見鄭麗文 吳思瑤：無視KMT中華民國派撻伐
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨主席鄭麗文8日下午參加統派團體所舉行的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，孰料追悼名單中有前高階共諜吳石而惹議，就連黨內的前青年部副主任丁瑀、國民黨前副發言人賴苡任似乎都有不同意見；外傳美國在台協會（AIT）本週將約見鄭麗文，了解國民黨對於國防預算的立場。對此，民進黨立委吳思瑤今（12）日回應，鄭主席這段時間過於親中親共，無視台灣主流民意，以及黨內中華民國派的撻伐，這種急統、紅統的路線不只台灣人民關心，AIT當然也非常關切。民視 ・ 13 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
總統促韓國瑜聲援沈 綠委拍桌轟邱垂正
大陸公安對民進黨立委沈伯洋立案調查，並威脅展開全球抓捕，總統喊話要立法院長韓國瑜站出來聲援，對此多位國民黨立委今(12日)在委員會質詢問到，不過民進黨立委王美惠質詢陸委會邱垂正時，一度氣到拍桌認為陸委會不夠積極。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
砍掉高市骯髒腦袋？陸駐大阪總領事慘了 恐遭日本驅逐出境
大陸駐大阪總領事薛劍，針對日本首相高市早苗7日在國會答辯時的「台灣有事」相關言論，在「X」發出不禮貌的推文；雖然薛劍事後刪除，但已經引發日本政壇朝野不滿，自民黨外交小組表示，如果大陸方面，不給日本一個中廣新聞網 ・ 18 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
沈伯洋怎全球抓捕？對台集體脅迫？陸國台辦回應了
對岸揚言要「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，引發兩岸緊張。陸委會主委邱垂正12日在立法院受訪時指出，這是典型的跨國、跨境鎮壓，針對所有台灣民眾的集體脅迫，意圖威嚇分化台灣。大陸國台辦發言人陳斌華則反駁，相關行動僅針對「極少數台獨頑固分子」，不涉及廣大台灣同胞。中天新聞網 ・ 18 小時前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 11 小時前
民進黨批韓國瑜對沈伯洋補一刀 吳崢：看不見立法院長應有肩膀風骨
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 立法院長韓國瑜今（12）日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」一事回應總統賴清德，稱總統做法是「自己生病讓別人吃藥」；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為國會龍頭，對自家立委遭威權國家跨國鎮壓「遲遲不吭聲」，直到賴總統提醒卻又藉機「指桑罵槐」，更誤解了台灣民主與憲政精神。 吳崢痛批：「韓國瑜院長指責賴總統未維護中華民...匯流新聞網 ・ 15 小時前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文「追思共諜」恐影響2026選戰？趙少康：要以台灣為重
國民黨新任黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖祭悼活動，但該活動紀念對象包括中國共諜將官吳石，引起爭議，黨內也憂心會影響2026選戰。對此，國民黨戰鬥藍發起人趙少康今（11）日表示，鄭麗文說邀請單位沒有說，「她既然這樣講，我們就相信她」，但到底選區是在台灣，要訴求的是台灣選民支持，一切都以台灣選民利益為重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前