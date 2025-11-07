蕭美琴訪比利時在IPAC年度大會發表演說

取自IPAC官方X平台

總統府今天深夜發布新聞稿表示，經賴清德總統指派，副總統蕭美琴於今晚（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說。

總統府發言人郭雅慧表示，蕭美琴此次是應IPAC之邀，在歐洲議會舉辦的年度大會中，以「Taiwan： A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表演說。相關情形總統府將於副總統返國後進行說明。

IPAC也在X平台發布快訊表示，台灣副總統蕭美琴在IPAC Brussels25 向全球立法者大會發表突破性演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講。

