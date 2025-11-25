蕭美琴訪消防署肯定搜救犬 2025國家MRT認證展台灣救援實力

副總統蕭美琴25日親臨內政部消防署中部備援中心，出席「2025年國家MRT搜救犬救援能力認證活動」開幕。 圖：消防署提供

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴今（25）日親臨內政部消防署中部備援中心，出席「2025年國家MRT搜救犬救援能力認證活動」開幕，與內政部次長吳堂安一同肯定搜救犬及領犬員在災害搶救中的辛勞貢獻。她強調，此類專業訓練不僅提升我國搜救能量，更彰顯台灣對國際人道救援的堅定承諾。活動將持續至28日，吸引台灣18組、日本2組共20組隊伍參與，現場氣氛熱絡，蕭美琴更與工作人員互動，讚揚搜救犬為「最靈敏的生命探測夥伴」。

吳堂安指出，此次認證全面比照國際搜救犬組織（IRO）及聯合國INSARAG標準，考核項目嚴格，包括領犬員搜尋計畫擬定、36小時連續日夜搜救、5種災害模擬（如倒塌建築、土石流、山崩）、以及搜救犬急救演練等。搜救犬隊伍須在模擬情境中找出7成以上受困者，考驗耐力與專業，旨在強化實戰能力。台灣搜救犬領域已具亞洲領導地位，此活動不僅促進競技與觀摩交流，更深化與日本等國合作。

回顧近年成就，我國搜救犬屢經國際任務驗證。2023年土耳其強震，台灣派出130名救援人員、5隻搜救犬及13噸裝備，成功救出2名被困者，獲國際高度肯定。今年，我國搜救犬Aqua更於IRO搜救犬世界盃評測中榮獲全球第5名，成為亞洲典範。吳堂安表示，搜救犬不僅是救災夥伴，更是人與生命間的真摯連結。內政部將持續推動AI定位、行為辨識及災害模擬科技，建構科學化訓練體系，並擴大與德國、日本等國際聯訓，深化人道救援合作。

