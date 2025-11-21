蕭美琴訪竹北！笑稱當副總統後缺點 「不能隨心所欲逛市場」

副總統蕭美琴(左)說，當副總統的缺點就是不能隨心所欲的逛市場了。中為竹北市長鄭朝方。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕副總統蕭美琴今天下午到新竹縣竹北市，參訪視察市公所透過經濟部補助改造的仁義市場，她説參訪後覺得非常的感動。因為她眼中的「氣質市長」鄭朝方，把生活美學帶進生活中的傳統市場，不花大錢就讓城市變得更溫暖、更吸引人。

竹北市公所近來努力提升境內3座傳統市場競爭力，已陸續完成竹北市場、仁義市場的階段性改造工程。透過環境升級、增加市場特色而擴大消費族群。其中竹北市長鄭朝方最引以為傲的就是分在竹北市場的「太子樓廊道」、和仁義市場的「大小客廳」的亮點設計。

副總統蕭美琴説，她本來就很愛逛傳統市場，因為市場是最有人情味的地方，以前再忙，有空她也很愛逛，裡面有很多好吃的美食。

她以前做外交跑很多國家，發現世界有些連鎖店去到哪都長得ㄧ樣，只有傳統市場是最不一樣的。所以要認識一個國家、文化，就一定要到傳統市場！而她當副總統後最大的缺點就是不能隨心所欲逛市場。

今天下午她除了開心重溫舊夢，更高興因為市場改造以後有其他外國朋友也很愛來逛，帶動整體業績成長了，她相信很多縣市都會很羨慕，可以把這裡當作典範。

鄭朝方說，市公所近年推動3座傳統市場轉型，其中仁義市場建物已有40多年，受經濟部補助1450萬，再自籌近300萬元後改善攤商招牌與公共空間，使市場呈現嶄新的面貌，也帶動攤商收益成長約1到3成。

蕭美琴今天下午實際參訪仁義市場的「大小客廳」，發現民眾買菜累了，可以在此歇腳、享受漂書站的書香，非常愜意。

新竹縣竹北市長鄭朝方(中左)詳細跟副總統蕭美琴導覽仁義市場改造的重點。(記者黃美珠攝)

副總統蕭美琴今天造訪竹北視察仁義市場改造後的成果。(記者黃美珠攝)

改造後的新竹縣竹北市仁義市場外觀。(記者黃美珠攝)

副總統蕭美琴說，走遍各國連鎖店面都大同小異，只有當地的傳統市場才充滿人情味和豐富的文化特色。(記者黃美珠攝)

