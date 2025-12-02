蕭美琴訪苗栗出磺坑 被問是否啟動輔選行程回1句

副總統蕭美琴（左六）今日前往苗栗公館出磺坑微光之丘，了解文化部「再造歷史現場」計畫下油礦宿舍修復進度，並與地方文化及青年創生團隊交流。（呂麗甄攝）

副總統蕭美琴今日下午前往苗栗公館出磺坑微光之丘，了解文化部「再造歷史現場」計畫下的油礦宿舍修復進度，並與地方文化及青年創生團隊交流。隨行的還有苗栗縣長候選人、現任議員陳品安、議員徐曉菁、許櫻萍，以及民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦。媒體詢問是否啟動輔選行程，蕭美琴未正面回應，僅強調此行目的是「深入地方、與為地方努力的人一起加油」。

此次出磺坑行程，副總統蕭美琴參觀微光之丘及 6 號處長宿舍，實地了解昭和時期油礦官舍群的修復情況，以及青年返鄉與地方創生計畫如何結合文旅、美學、插畫、陶藝與食農體驗，打造「文化 × 青年 × 文旅」的新聚落。

隨行團隊包括油礦文史耆老謝忠雄、學術與社造代表江明修與政霖，文旅插畫創作者賴季廷與賴亞廷，工藝與地景創作者賴羿廷、于傳騏、曾文贀與黃璟，以及青年食農與閱讀策展代表黃茜與曾泉希。苗栗縣長候選人、現任議員陳品安、議員徐曉菁、許櫻萍，以及民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦也一同陪同。

出磺坑作為台灣近代能源起點，擁有亞洲第一口油井，文化部多年投入修復 4 號、6 號與 13 號宿舍，使百年日式建築重新融入地方生活。微光之丘進駐後，成為文化與青年創生的示範基地，也呈現地方歷史保存與文旅活化的成果。

副總統蕭美琴表示，自她就任副總統以來，接待過許多外賓，但最近她認為，除了接待外賓之外，也應該更多與基層互動，走出辦公室深入地方，了解地方需求與文化。她觀察到，許多地方人士長期為在地文化與歷史保存付出心力，抱持理想與願景，例如平安等人過去積極參與地方創生及文史保存工作。此次行程主要就是希望與地方團隊互相鼓勵、加油，肯定他們對地方的付出，並透過歷史再造現場的平台，讓在地文化獲得新的生命與溫度，同時吸引年輕人回鄉，呈現地方繁榮及最具溫度的故事。

陳品安指出，出磺坑曾因亞洲第一口油井而聞名，如今透過文化部「再造歷史現場」計畫修復的日式宿舍，讓民眾得以靠近台灣能源史，也讓舊宿舍重新融入生活。「歷史不只被保存，更重新被使用，迎向新的未來，這是最珍貴的地方。」

她特別感謝返鄉組成的「微光製造所」創生團隊，將歷史宿舍轉化為咖啡館、書店、陶藝、插畫及食農創生等文化場景。陳品安表示，「看到青年夥伴們用自己的方式，把家鄉變得更好，我真的覺得很驕傲。」

陳品安也回顧自己擔任議員期間，長期關注苗栗藝術、文化與青年創生議題，包括2022年海線鐵路通車百年紀念活動及通霄神社修復工程等。

身為苗栗縣長候選人，陳品安承諾將持續爭取文資活化、青年創生與客庄發展資源，讓苗栗各地珍貴文化資產不再被塵封，吸引更多青年返鄉打拚，並讓客庄獨特魅力被更多人看見，實現苗栗「從山到海，一起亮起來」的願景。

